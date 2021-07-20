Домашняя вишневая наливка: 2 простых способа приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
470
Домашняя вишневая наливка

Вишневая наливка – совершенно простой, но вкусный напиток. Готовится он просто элементарно – достаточно всего несколько ингредиентов и немного времени.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 вкусных рецепта вишневой наливки, которую очень легко можно приготовить дома.

1. Наливка без спирта

Как приготовить дома вишневую наливку

Ингредиенты:

  • вишни – 4 кг

  • сахар – 1 кг

  • 3 банки на 3 л

  • марля – пару метров

  • медицинская перчатка – 3 шт

Видео дня

Способ приготовления:

  1. Вишни помойте, косточки не удаляйте, они придадут потрясающего вкуса напитку.

  2. Переложите вишни, чтобы было 1/4 банки, засыпьте сахаром.

  3. Снова шар вишен и сахар.

  4. В самом конце на банку плотно наденьте марлю, завяжите резинкой и поставьте в теплое место на 4-5 дней.

  5. По истечению времени снимите марлю, наденьте перчатку и оставьте так на 1 месяц.

  6. Через месяц процедите наливку, разлейте по бутылках, периодически их открывайте, чтобы вышел воздух.

  7. Перелейте в стеклянную тару и храните в прохладном, темном месте.

Через месяц наливку можно смело пить.

2. Быстрая наливка с водкой

Домашнее вино

Ингредиенты:

  • вишня – 500 г

  • сахар – 1 стакан

  • вода – 1 стакан

  • водка – 0,5 л

Способ приготовления:

  1. Помойте и засыпьте вишни сахаром, добавьте воду и поставьте на огонь.

  2. Когда все закипит, разомните вишни, чтобы они пустили сок.

  3. После того, как вишневая смесь закипит – еще немного проварите, чтобы сахар полностью растворился.

  4. Выключит огонь, оставьте все остывать. После – процедите через марлю вишневый сироп, добавьте к нему водку, перемешайте и перелейте в бутылку.

  5. Можно поставит на некоторое время в холодильник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, почему нельзя есть овсянку каждый день и, как это влияет на организм.

3 вкусных рецепта консервации из помидоров на зиму, которые очень быстро и легко готовятся.

Сейчас мы готовим

Все рецепты