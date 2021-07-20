Домашняя вишневая наливка: 2 простых способа приготовления

Вишневая наливка – совершенно простой, но вкусный напиток. Готовится он просто элементарно – достаточно всего несколько ингредиентов и немного времени.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 вкусных рецепта вишневой наливки, которую очень легко можно приготовить дома.

1. Наливка без спирта

Ингредиенты:

вишни – 4 кг

сахар – 1 кг

3 банки на 3 л

марля – пару метров

медицинская перчатка – 3 шт

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Способ приготовления:

Вишни помойте, косточки не удаляйте, они придадут потрясающего вкуса напитку. Переложите вишни, чтобы было 1/4 банки, засыпьте сахаром. Снова шар вишен и сахар. В самом конце на банку плотно наденьте марлю, завяжите резинкой и поставьте в теплое место на 4-5 дней. По истечению времени снимите марлю, наденьте перчатку и оставьте так на 1 месяц. Через месяц процедите наливку, разлейте по бутылках, периодически их открывайте, чтобы вышел воздух. Перелейте в стеклянную тару и храните в прохладном, темном месте.

Через месяц наливку можно смело пить.

2. Быстрая наливка с водкой

Ингредиенты:

вишня – 500 г

сахар – 1 стакан

вода – 1 стакан

водка – 0,5 л

Способ приготовления:

Помойте и засыпьте вишни сахаром, добавьте воду и поставьте на огонь. Когда все закипит, разомните вишни, чтобы они пустили сок. После того, как вишневая смесь закипит – еще немного проварите, чтобы сахар полностью растворился. Выключит огонь, оставьте все остывать. После – процедите через марлю вишневый сироп, добавьте к нему водку, перемешайте и перелейте в бутылку. Можно поставит на некоторое время в холодильник.

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