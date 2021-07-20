Домашняя вишневая наливка: 2 простых способа приготовления
Вишневая наливка – совершенно простой, но вкусный напиток. Готовится он просто элементарно – достаточно всего несколько ингредиентов и немного времени.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 2 вкусных рецепта вишневой наливки, которую очень легко можно приготовить дома.
1. Наливка без спирта
Ингредиенты:
вишни – 4 кг
сахар – 1 кг
3 банки на 3 л
марля – пару метров
медицинская перчатка – 3 шт
Способ приготовления:
Вишни помойте, косточки не удаляйте, они придадут потрясающего вкуса напитку.
Переложите вишни, чтобы было 1/4 банки, засыпьте сахаром.
Снова шар вишен и сахар.
В самом конце на банку плотно наденьте марлю, завяжите резинкой и поставьте в теплое место на 4-5 дней.
По истечению времени снимите марлю, наденьте перчатку и оставьте так на 1 месяц.
Через месяц процедите наливку, разлейте по бутылках, периодически их открывайте, чтобы вышел воздух.
Перелейте в стеклянную тару и храните в прохладном, темном месте.
Через месяц наливку можно смело пить.
2. Быстрая наливка с водкой
Ингредиенты:
вишня – 500 г
сахар – 1 стакан
вода – 1 стакан
водка – 0,5 л
Способ приготовления:
Помойте и засыпьте вишни сахаром, добавьте воду и поставьте на огонь.
Когда все закипит, разомните вишни, чтобы они пустили сок.
После того, как вишневая смесь закипит – еще немного проварите, чтобы сахар полностью растворился.
Выключит огонь, оставьте все остывать. После – процедите через марлю вишневый сироп, добавьте к нему водку, перемешайте и перелейте в бутылку.
Можно поставит на некоторое время в холодильник.
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