Почему нельзя есть овсянку каждый день: ответ экспертов

Все мы знаем, что овсянка – очень вкусная и полезная каша, особенно – если ее есть на завтрак. Но, как утверждают эксперты – ее нельзя есть каждый день, особенно летом.

Редакция FoodOboz расскажет – почему,по мнению экспертов, нельзя каждый день есть овсянку и, как это может навредить организму.

Если есть овсяную кашу каждый день могут появится проблемы:

1. Лишний вес

Так как овсянка – очень питательная и сытная и, как правило – ее едят с чем-то – с фруктами, медом, орехами, бананами. От этого она становится достаточно калорийной – в 100 граммах продукта – 350 килокалорий.

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2. Провоцирует проблемы с костями

В овсянке, как и в любых крупах, содержитсяфитиновая кислота. Она вымывает из костной ткани кальций. Несмотря на то, что кальций есть и в самой каше, кислота не дает организму его усваивать. Особенно большой вред фитин может нанести детям, у которых кости еще не полностью сформированы, и пожилым людям.

3. Вредит пищеварению и может вызывать аллергию

В овсянке много глютена, который как раз склеивает ворсинки кишечника, тем самым ухудшая пищеварение и препятствуя усвоению полезных веществ.

Также у многих людей может быть непереносимость глютен, что может спровоцировать страшную аллергическую реакцию.

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