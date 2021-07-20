Как законсервировать помидоры на зиму – 3 необычных способа

Помидоры – очень полезные овощи, а них много витаминов, а также они содержат много клетчатки, которая попадая в желудок разбухает и человек долгое время не испытывает чувство голода. Из них можно приготовить много вкусных блюд, а также – замариновать вкусно на зиму.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 вкусных рецепта консервации из помидоров на зиму.

1. Сладкие консервированные помидоры на зиму

Ингредиенты:

помидоры – 2 кг

сахар – 200 г

вода – 1,5 л

уксус – 100 мл

перец черный горошек – 5-10 шт.

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перец душистый – 5-10 шт.

лавровый лист – 3-5 шт.

гвоздика – 3 бутона

семена укропа – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Помойте хорошо помидоры, обсушите. Банки предварительно простерилизуйте любым удобным способом, крышки можно просто ошпарить около 5 минут в кипятке. В банки укладываем помидоры и сразу заливаем кипятком, накрывшем крышками и так оставляем на 15 минут. После – слейте воду с банок в кастрюлю, поставьте ее на огонь, добавьте сахар, соль, лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздику, семена укропа, доводим до кипения, и после варим еще 2-3 минуты. Уксус добавьте уже после того, как выключите огонь. Готовый горячий маринад разлейте в банки и сразу законсервируйте, переверните банки и укутываем обязвательно теплой тканью. Когда банки полностью остынут – перенесите их в прохладное, темное место.

2. Помидоры в томатном соке

Ингредиенты:

помидоры – 4,5 кг

Для сока:

помидоры – 3,5 кг

соль – 5 ст. л.

сахар – 6 ст. л.

лавровый лист – 4 шт.

перец горошком – 5-7 шт.

Способ приготовления:

Помойте хорошо помидоры, ошпарьте и обязательно снимите кожуру. Пропустите их через мясорубку или сбейте в блендере до однородности. Перелейте в кастрюлю, добавьте сахар, соль, варим до закипания, после добавьте – лавровый лист, перец и варите еще 15 минут. Обязательно помешивайте переодически, чтобы ничего не пригорело. Банки простерилизуйте любым удобным способом. Аккуратно вкладывайте помидоры в банки, залейте горячим соком и сразу законсервируйте. Переверните банки вверх дном, укутайте теплым полотенцем или одеялом и так оставьте до полного остывания. После – перенесите в прохладное, темное место.

3. Лечо из помидоров, лука и перца

Ингредиенты:

помидоры – 3 кг

лук – 1 кг

болгарский перец – 1 кг

Маринад:

сахар – 250 г

соль – 2 ст. л.

уксус – 60 мл

растительное масло – 300 мл

Способ приготовления:

Помойте помидоры, разрежьте каждый на 4 части. Перец очистите от семечек, порежьте средними полосками. Лук порежьте полукольцами, все овощи смещайте в большой емкости. Маринад: масло налейте в сотейник, но до кипения не доводите. Отдельно смешайте сахар, соль, уксус и масло, перемешайте и вылейте к маслу в кастрюлю, перемешайте, выключите и залейте овощи. Оставьте так на 6 часов, чтобы овощи хорошо промариновались. После – варите овощи до кипения, после еще 30 минут. Горячим разлейте лечо по банках и быстро закатайте. Переверните вверх дном, хорошо укутайте теплой тканью. После полного остывания – вынесите банки в прохладное место.

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