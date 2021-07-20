Как законсервировать помидоры на зиму – 3 необычных способа
Помидоры – очень полезные овощи, а них много витаминов, а также они содержат много клетчатки, которая попадая в желудок разбухает и человек долгое время не испытывает чувство голода. Из них можно приготовить много вкусных блюд, а также – замариновать вкусно на зиму.
Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 вкусных рецепта консервации из помидоров на зиму.
1. Сладкие консервированные помидоры на зиму
Ингредиенты:
помидоры – 2 кг
сахар – 200 г
вода – 1,5 л
уксус – 100 мл
перец черный горошек – 5-10 шт.
перец душистый – 5-10 шт.
лавровый лист – 3-5 шт.
гвоздика – 3 бутона
семена укропа – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
Помойте хорошо помидоры, обсушите.
Банки предварительно простерилизуйте любым удобным способом, крышки можно просто ошпарить около 5 минут в кипятке.
В банки укладываем помидоры и сразу заливаем кипятком, накрывшем крышками и так оставляем на 15 минут.
После – слейте воду с банок в кастрюлю, поставьте ее на огонь, добавьте сахар, соль, лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздику, семена укропа, доводим до кипения, и после варим еще 2-3 минуты.
Уксус добавьте уже после того, как выключите огонь.
Готовый горячий маринад разлейте в банки и сразу законсервируйте, переверните банки и укутываем обязвательно теплой тканью.
Когда банки полностью остынут – перенесите их в прохладное, темное место.
2. Помидоры в томатном соке
Ингредиенты:
помидоры – 4,5 кг
Для сока:
помидоры – 3,5 кг
соль – 5 ст. л.
сахар – 6 ст. л.
лавровый лист – 4 шт.
перец горошком – 5-7 шт.
Способ приготовления:
Помойте хорошо помидоры, ошпарьте и обязательно снимите кожуру.
Пропустите их через мясорубку или сбейте в блендере до однородности.
Перелейте в кастрюлю, добавьте сахар, соль, варим до закипания, после добавьте – лавровый лист, перец и варите еще 15 минут. Обязательно помешивайте переодически, чтобы ничего не пригорело.
Банки простерилизуйте любым удобным способом.
Аккуратно вкладывайте помидоры в банки, залейте горячим соком и сразу законсервируйте.
Переверните банки вверх дном, укутайте теплым полотенцем или одеялом и так оставьте до полного остывания.
После – перенесите в прохладное, темное место.
3. Лечо из помидоров, лука и перца
Ингредиенты:
помидоры – 3 кг
лук – 1 кг
болгарский перец – 1 кг
Маринад:
сахар – 250 г
соль – 2 ст. л.
уксус – 60 мл
растительное масло – 300 мл
Способ приготовления:
Помойте помидоры, разрежьте каждый на 4 части.
Перец очистите от семечек, порежьте средними полосками.
Лук порежьте полукольцами, все овощи смещайте в большой емкости.
Маринад: масло налейте в сотейник, но до кипения не доводите.
Отдельно смешайте сахар, соль, уксус и масло, перемешайте и вылейте к маслу в кастрюлю, перемешайте, выключите и залейте овощи.
Оставьте так на 6 часов, чтобы овощи хорошо промариновались.
После – варите овощи до кипения, после еще 30 минут.
Горячим разлейте лечо по банках и быстро закатайте.
Переверните вверх дном, хорошо укутайте теплой тканью.
После полного остывания – вынесите банки в прохладное место.
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