Как законсервировать помидоры на зиму – 3 необычных способа

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Консервированные помидоры

Помидоры – очень полезные овощи, а них много витаминов, а также они содержат много клетчатки, которая попадая в желудок разбухает и человек долгое время не испытывает чувство голода. Из них можно приготовить много вкусных блюд, а также – замариновать вкусно на зиму.

Редакция FoodOboz выбрала для вас 3 вкусных рецепта консервации из помидоров на зиму.

1. Сладкие консервированные помидоры на зиму

Некоторым людям не рекомендуется употреблять помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры – 2 кг

  • сахар – 200 г

  • вода – 1,5 л

  • уксус – 100 мл

  • перец черный горошек – 5-10 шт.

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  • перец душистый – 5-10 шт.

  • лавровый лист – 3-5 шт.

  • гвоздика – 3 бутона

  • семена укропа – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте хорошо помидоры, обсушите.

  2. Банки предварительно простерилизуйте любым удобным способом, крышки можно просто ошпарить около 5 минут в кипятке.

  3. В банки укладываем помидоры и сразу заливаем кипятком, накрывшем крышками и так оставляем на 15 минут.

  4. После – слейте воду с банок в кастрюлю, поставьте ее на огонь, добавьте сахар, соль, лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздику, семена укропа, доводим до кипения, и после варим еще 2-3 минуты.

  5. Уксус добавьте уже после того, как выключите огонь.

  6. Готовый горячий маринад разлейте в банки и сразу законсервируйте, переверните банки и укутываем обязвательно теплой тканью.

  7. Когда банки полностью остынут – перенесите их в прохладное, темное место.

2. Помидоры в томатном соке

Помидоры в томатном соку

Ингредиенты:

  • помидоры – 4,5 кг

Для сока:

  • помидоры – 3,5 кг

  • соль – 5 ст. л.

  • сахар – 6 ст. л.

  • лавровый лист – 4 шт.

  • перец горошком – 5-7 шт.

Способ приготовления:

  1. Помойте хорошо помидоры, ошпарьте и обязательно снимите кожуру.

  2. Пропустите их через мясорубку или сбейте в блендере до однородности.

  3. Перелейте в кастрюлю, добавьте сахар, соль, варим до закипания, после добавьте – лавровый лист, перец и варите еще 15 минут. Обязательно помешивайте переодически, чтобы ничего не пригорело.

  4. Банки простерилизуйте любым удобным способом.

  5. Аккуратно вкладывайте помидоры в банки, залейте горячим соком и сразу законсервируйте.

  6. Переверните банки вверх дном, укутайте теплым полотенцем или одеялом и так оставьте до полного остывания.

  7. После – перенесите в прохладное, темное место.

3. Лечо из помидоров, лука и перца

Как правильно и вкусно законсервировать помидоры на зиму

Ингредиенты:

  • помидоры – 3 кг

  • лук – 1 кг

  • болгарский перец – 1 кг

Маринад:

  • сахар – 250 г

  • соль – 2 ст. л.

  • уксус – 60 мл

  • растительное масло – 300 мл

Способ приготовления:

  1. Помойте помидоры, разрежьте каждый на 4 части.

  2. Перец очистите от семечек, порежьте средними полосками.

  3. Лук порежьте полукольцами, все овощи смещайте в большой емкости.

  4. Маринад: масло налейте в сотейник, но до кипения не доводите.

  5. Отдельно смешайте сахар, соль, уксус и масло, перемешайте и вылейте к маслу в кастрюлю, перемешайте, выключите и залейте овощи.

  6. Оставьте так на 6 часов, чтобы овощи хорошо промариновались.

  7. После – варите овощи до кипения, после еще 30 минут.

  8. Горячим разлейте лечо по банках и быстро закатайте.

  9. Переверните вверх дном, хорошо укутайте теплой тканью.

  10. После полного остывания – вынесите банки в прохладное место.

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