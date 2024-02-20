Вместо разнообразных магазинов намазок, о составе которых вы точно не знаете до конца, сделайте домашнюю. Для этого вам понадобится красная рыба. Продукт нужно просто запечь в духовке, поэтому сохранятся все витамины и питательные вещества.

Идея приготовления элементарной намазки на хлеб из красной рыбы опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram. Особый вкус рыбе придадут разнообразные специи.

Ингредиенты:

300 г красной рыбы

Видео дня

1/2 ч.л. соли

1/8 ч.л. черного перца

1/2 ч.л. копченой паприки

1 ч.л. базилик, томаты, чеснок

1 ст.л. оливкового масла

125 г филадельфии

15 г укропа

50 г сметаны

хлеб

Способ приготовления:

1. Рыбу натереть приправами, полить растительным маслом, завернуть в пергаментную бумагу и в фольгу.

2. Запекать при температуре 190 градусов 25 минут.

3. Охладить.

4. Размять вилкой, добавить сыр, укроп, сметану.

5. Тщательно перемешать.

6. Хлеб порезать на ломтики, подсушить на сухой сковороде с двух сторон.

7. Намазку выложить на хлеб.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: