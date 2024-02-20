Элементарная домашняя намазка из красной рыбы: вкуснее магазинной

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарная домашняя намазка из красной рыбы: вкуснее магазинной

Вместо разнообразных магазинов намазок, о составе которых вы точно не знаете до конца, сделайте домашнюю. Для этого вам понадобится красная рыба. Продукт нужно просто запечь в духовке, поэтому сохранятся все витамины и питательные вещества.

Идея приготовления элементарной намазки на хлеб из красной рыбы опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram. Особый вкус рыбе придадут разнообразные специи.

Элементарная домашняя намазка из красной рыбы: вкуснее магазинной

Ингредиенты:

  • 300 г красной рыбы
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  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/8 ч.л. черного перца
  • 1/2 ч.л. копченой паприки
  • 1 ч.л. базилик, томаты, чеснок
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 125 г филадельфии
  • 15 г укропа
  • 50 г сметаны
  • хлеб

Способ приготовления:

Элементарная домашняя намазка из красной рыбы: вкуснее магазинной

1. Рыбу натереть приправами, полить растительным маслом, завернуть в пергаментную бумагу и в фольгу.

2. Запекать при температуре 190 градусов 25 минут.

Элементарная домашняя намазка из красной рыбы: вкуснее магазинной

3. Охладить.

Элементарная домашняя намазка из красной рыбы: вкуснее магазинной

4. Размять вилкой, добавить сыр, укроп, сметану.

Элементарная домашняя намазка из красной рыбы: вкуснее магазинной

5. Тщательно перемешать.

6. Хлеб порезать на ломтики, подсушить на сухой сковороде с двух сторон.

Элементарная домашняя намазка из красной рыбы: вкуснее магазинной

7. Намазку выложить на хлеб.

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