Элементарная домашняя намазка из красной рыбы: вкуснее магазинной
Вместо разнообразных магазинов намазок, о составе которых вы точно не знаете до конца, сделайте домашнюю. Для этого вам понадобится красная рыба. Продукт нужно просто запечь в духовке, поэтому сохранятся все витамины и питательные вещества.
Идея приготовления элементарной намазки на хлеб из красной рыбы опубликована на странице фудблогера Галины с ником cooking_with_gala в Instagram. Особый вкус рыбе придадут разнообразные специи.
Ингредиенты:
- 300 г красной рыбы
- 1/2 ч.л. соли
- 1/8 ч.л. черного перца
- 1/2 ч.л. копченой паприки
- 1 ч.л. базилик, томаты, чеснок
- 1 ст.л. оливкового масла
- 125 г филадельфии
- 15 г укропа
- 50 г сметаны
- хлеб
Способ приготовления:
1. Рыбу натереть приправами, полить растительным маслом, завернуть в пергаментную бумагу и в фольгу.
2. Запекать при температуре 190 градусов 25 минут.
3. Охладить.
4. Размять вилкой, добавить сыр, укроп, сметану.
5. Тщательно перемешать.
6. Хлеб порезать на ломтики, подсушить на сухой сковороде с двух сторон.
7. Намазку выложить на хлеб.
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