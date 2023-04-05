Намазка – это идеальный вариант легкой закуски на бутерброды, которую можно готовить по-разному: из авокадо, тунца, шпротов, села и даже сельди. Для особой пикантности намазку часто дополняют чесноком или майонезом.

Фудблогер Екатерина Муль (katyamull) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетной так полезной намазки с тунцом и яйцами, которую вы легко приготовите без майонеза.

Ингредиенты:

тунец консервированный – 1 б

каперсы\соленые огурцы

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яйца – 2 шт

крем-сыр\сметана – 1 ст. л.

зеленый лук

соль, перец

Способ приготовления:

1. Яйца отварить и в готовом виде размять вилкой.

2. С тунца слить лишнюю жидкость и также размять вилкой. Добавить к яйцам.

3. Измельчить лук и огурцы. Добавить в общую массу.

4. Добавить соль перец и крем-сыр\сметану. Перемешать и намазать на хлеб.

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