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Элементарная намазка с тунцом без майонеза: готовится 5 минут
Намазка – это идеальный вариант легкой закуски на бутерброды, которую можно готовить по-разному: из авокадо, тунца, шпротов, села и даже сельди. Для особой пикантности намазку часто дополняют чесноком или майонезом.
Фудблогер Екатерина Муль (katyamull) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетной так полезной намазки с тунцом и яйцами, которую вы легко приготовите без майонеза.
Ингредиенты:
- тунец консервированный – 1 б
- каперсы\соленые огурцы
- яйца – 2 шт
- крем-сыр\сметана – 1 ст. л.
- зеленый лук
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Яйца отварить и в готовом виде размять вилкой.
2. С тунца слить лишнюю жидкость и также размять вилкой. Добавить к яйцам.
3. Измельчить лук и огурцы. Добавить в общую массу.
4. Добавить соль перец и крем-сыр\сметану. Перемешать и намазать на хлеб.
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