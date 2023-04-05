Элементарная намазка с тунцом без майонеза: готовится 5 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Элементарная намазка с тунцом без майонеза: готовится 5 минут

Намазка – это идеальный вариант легкой закуски на бутерброды, которую можно готовить по-разному: из авокадо, тунца, шпротов, села и даже сельди. Для особой пикантности намазку часто дополняют чесноком или майонезом.

Фудблогер Екатерина Муль (katyamull) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетной так полезной намазки с тунцом и яйцами, которую вы легко приготовите без майонеза.

Рецепт намазки с тунцом и яйцами без майонеза

Ингредиенты:

  • тунец консервированный – 1 б
  • каперсы\соленые огурцы
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  • яйца – 2 шт
  • крем-сыр\сметана – 1 ст. л.
  • зеленый лук
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Яйца отварить и в готовом виде размять вилкой.

Намазка с тунцом и яйцами

2. С тунца слить лишнюю жидкость и также размять вилкой. Добавить к яйцам.

3. Измельчить лук и огурцы. Добавить в общую массу.

Намазка с тунцом на бутерброды

4. Добавить соль перец и крем-сыр\сметану. Перемешать и намазать на хлеб.

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