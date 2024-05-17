Если у вас нет времени на приготовление обеда – можно использовать обычный лаваш. С ним вы справитесь всего за 25 минут. Можно сделать сырную запеканку, для которой вам понадобится минимальное количество ингредиентов.

Идея приготовления творожной запеканки из лаваша для сытного обеда опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Выйдет очень бюджетно и быстро.

Ингредиенты:

творог кисломолочный – 230 г

лаваш тонкий – 110 г

яйца куриные – 2 шт.

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сметана – 80 г

сыр твердый – 80 г

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Сыр измельчить на терке.

2. Для начинки смешать творог кисломолочный, 1 яйцо, 2/3 твердого сыра и соль.

3. Для заливки смешать сметану и яйцо, посолить.

4. Смазать лаваш начинкой, завернуть в рулет, порезать.

5. Выложить кусочки на форму для запекания.

6. Добавить заливку, посыпать оставшимися твердыми сырами.

7. Отправить в духовку на 25 минут (до румяности) при температуре 180 градусов.

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