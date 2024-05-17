Элементарная запеканка из лаваша для сытного обеда: готовится максимум 25 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарная запеканка из лаваша для сытного обеда: готовится максимум 25 минут

Если у вас нет времени на приготовление обеда – можно использовать обычный лаваш. С ним вы справитесь всего за 25 минут. Можно сделать сырную запеканку, для которой вам понадобится минимальное количество ингредиентов.

Идея приготовления творожной запеканки из лаваша для сытного обеда опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Выйдет очень бюджетно и быстро.

Элементарная запеканка из лаваша для сытного обеда: готовится максимум 25 минут

Ингредиенты:

  • творог кисломолочный – 230 г
  • лаваш тонкий – 110 г
  • яйца куриные – 2 шт.
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  • сметана – 80 г
  • сыр твердый – 80 г
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Элементарная запеканка из лаваша для сытного обеда: готовится максимум 25 минут

1. Сыр измельчить на терке.

2. Для начинки смешать творог кисломолочный, 1 яйцо, 2/3 твердого сыра и соль.

Элементарная запеканка из лаваша для сытного обеда: готовится максимум 25 минут

3. Для заливки смешать сметану и яйцо, посолить.

4. Смазать лаваш начинкой, завернуть в рулет, порезать.

Элементарная запеканка из лаваша для сытного обеда: готовится максимум 25 минут

5. Выложить кусочки на форму для запекания.

Элементарная запеканка из лаваша для сытного обеда: готовится максимум 25 минут

6. Добавить заливку, посыпать оставшимися твердыми сырами.

Элементарная запеканка из лаваша для сытного обеда: готовится максимум 25 минут

7. Отправить в духовку на 25 минут (до румяности) при температуре 180 градусов.

Элементарная запеканка из лаваша для сытного обеда: готовится максимум 25 минут

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