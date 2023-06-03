Гуакамоле: как приготовить элементарную намазку из авокадо за 5 минут
Авокадо – это полезное основание для приготовления салатов, закусок, соусов и, конечно, намазок на бутерброды. Продукт удачно сочетается с тунцем, плавленым сыром, помидорами, красной рыбой и яйцами.
Фудблогер Наталья Цукат (tsukatnata) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетной и быстрой намазки из авокадо гуакамоле на бутерброды, которую вы приготовите всего за 5 минут.
Ингредиенты:
- авокадо
- соль
- сухой чеснок
- лимонный сок
- помидор – 1\2 шт
Способ приготовления:
1. Сначала нужно очистить авокадо от кожуры и камешка. Переложить мякоть в тарелку.
2. Добавить к авокадо соль и сухой чеснок. Размять все вилкой до однородности и состояния пюре.
3. Помидоры порезать маленькими кубиками. Добавить в общую массу и перемешать.
4. По желанию намазку можно дополнить лимонным соком. Перемешать. Готово!
Также следует отметить. Что такой овощ, как авокадо, быстро темнеет после нарезания. Отвечая на вопрос, почему ответ прост – мякоть плода контактирует с кислородом, в результате чего образуются соединения темно-коричневого цвета.
Существует один банальный лайфхак, благодаря которому плод будет сохраняться немного дольше. Для этого вам понадобится лимонный сок. А дальше все просто достаточно выжать несколько капель сока и равномерно распределить его на поверхности авокадо. Хранить в таком виде овощи нужно в холодильнике и обязательно в контейнере.
Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить намазку из сельди и яблок за 10 минут.