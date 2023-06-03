Авокадо – это полезное основание для приготовления салатов, закусок, соусов и, конечно, намазок на бутерброды. Продукт удачно сочетается с тунцем, плавленым сыром, помидорами, красной рыбой и яйцами.

Фудблогер Наталья Цукат (tsukatnata) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетной и быстрой намазки из авокадо гуакамоле на бутерброды, которую вы приготовите всего за 5 минут.

Ингредиенты:

авокадо

соль

сухой чеснок

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лимонный сок

помидор – 1\2 шт

Способ приготовления:

1. Сначала нужно очистить авокадо от кожуры и камешка. Переложить мякоть в тарелку.

2. Добавить к авокадо соль и сухой чеснок. Размять все вилкой до однородности и состояния пюре.

3. Помидоры порезать маленькими кубиками. Добавить в общую массу и перемешать.

4. По желанию намазку можно дополнить лимонным соком. Перемешать. Готово!

Также следует отметить. Что такой овощ, как авокадо, быстро темнеет после нарезания. Отвечая на вопрос, почему ответ прост – мякоть плода контактирует с кислородом, в результате чего образуются соединения темно-коричневого цвета.

Существует один банальный лайфхак, благодаря которому плод будет сохраняться немного дольше. Для этого вам понадобится лимонный сок. А дальше все просто достаточно выжать несколько капель сока и равномерно распределить его на поверхности авокадо. Хранить в таком виде овощи нужно в холодильнике и обязательно в контейнере.

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