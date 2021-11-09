Хрустящее овсяное печенье с шоколадом за 30 минут: простой рецепт
Овсяное печенье – один из самых любимых видов домашнего печенья. Причиной тому: простота и скорость приготовления, польза овсянки и возможность сочетать с другими ингредиентами: шоколадом, изюмом или орехами. Легкое и очень нежное овсяное печенье влюбит в себя из первого кусочка.
Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, поделится рецептами овсяного печенья с шоколадом.
Овсяное печенье с шоколадом по рецепту food_1333, которым фудблогер поделилась на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Овсяная крупа – 100 г
Яйца – 1 шт
Сливочное масло – 10 г
Шоколадные капли – 10г
Семена – 5 г
Подсластитель
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты и 23 шоколадных капель.
2. Сформовать печенье и выложить на противень.
3. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут.
Овсяное печенье с шоколадом по рецепту mashka_salei, которым фудблогер поделилась на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Мука овсяная – 2 ст.
Мука – 0,5 ст.
Яйца – 1 шт
Сметана – 1 ст. л.
Мед – 1 ст.л. л.
Масло сливочное – 50 г
Ванильный сахар –
Сахар – 0,5 ст.
Сода – 1 ч. л.
Уксус
Корица
Соль
Шоколад
Способ приготовления:
1. В миске смешать яйцо, сметану, масло, мед, сахар, ванильный сахар и соль.
2. Соду потушить в уксусе и добавить к ингредиентам.
3. Насыпать муку, корицу и куски шоколада. Замесить липкое тесто.
4. Сформовать печенье и выложить на противень.
5. Выпекайте 25 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :