Хрустящее овсяное печенье с шоколадом за 30 минут: простой рецепт

Овсяное печенье – один из самых любимых видов домашнего печенья. Причиной тому: простота и скорость приготовления, польза овсянки и возможность сочетать с другими ингредиентами: шоколадом, изюмом или орехами. Легкое и очень нежное овсяное печенье влюбит в себя из первого кусочка.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, поделится рецептами овсяного печенья с шоколадом.

Овсяное печенье с шоколадом по рецепту food_1333, которым фудблогер поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Овсяная крупа – 100 г

Яйца – 1 шт

Сливочное масло – 10 г

Шоколадные капли – 10г

Семена – 5 г

Подсластитель

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Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты и 23 шоколадных капель.

2. Сформовать печенье и выложить на противень.

3. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут.

Овсяное печенье с шоколадом по рецепту mashka_salei, которым фудблогер поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Мука овсяная – 2 ст.

Мука – 0,5 ст.

Яйца – 1 шт

Сметана – 1 ст. л.

Мед – 1 ст.л. л.

Масло сливочное – 50 г

Ванильный сахар –

Сахар – 0,5 ст.

Сода – 1 ч. л.

Уксус

Корица

Соль

Шоколад

Способ приготовления:

1. В миске смешать яйцо, сметану, масло, мед, сахар, ванильный сахар и соль.

2. Соду потушить в уксусе и добавить к ингредиентам.

3. Насыпать муку, корицу и куски шоколада. Замесить липкое тесто.

4. Сформовать печенье и выложить на противень.

5. Выпекайте 25 минут при температуре 180 градусов.

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