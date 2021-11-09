Хрустящее овсяное печенье с шоколадом за 30 минут: простой рецепт

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,7 т.
Хрустящее овсяное печенье с шоколадом за 30 минут: простой рецепт

Овсяное печенье – один из самых любимых видов домашнего печенья. Причиной тому: простота и скорость приготовления, польза овсянки и возможность сочетать с другими ингредиентами: шоколадом, изюмом или орехами. Легкое и очень нежное овсяное печенье влюбит в себя из первого кусочка.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, поделится рецептами овсяного печенья с шоколадом.

Овсяное печенье с шоколадом по рецепту food_1333, которым фудблогер поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

  • Овсяная крупа – 100 г

  • Яйца – 1 шт

  • Сливочное масло – 10 г

  • Шоколадные капли – 10г

  • Семена – 5 г

  • Подсластитель

Овсяное печенье с овсяной крупой
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Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты и 23 шоколадных капель.

2. Сформовать печенье и выложить на противень.

3. Выпекать при температуре 180 градусов примерно 25-30 минут.

Овсяное печенье с шоколадом по рецепту mashka_salei, которым фудблогер поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

  • Мука овсяная – 2 ст.

  • Мука – 0,5 ст.

  • Яйца – 1 шт

  • Сметана – 1 ст. л.

  • Мед – 1 ст.л. л.

  • Масло сливочное – 50 г

  • Ванильный сахар –

  • Сахар – 0,5 ст.

  • Сода – 1 ч. л.

  • Уксус

  • Корица

  • Соль

  • Шоколад

Овсяное печенье с овсяной мукой

Способ приготовления:

1. В миске смешать яйцо, сметану, масло, мед, сахар, ванильный сахар и соль.

2. Соду потушить в уксусе и добавить к ингредиентам.

3. Насыпать муку, корицу и куски шоколада. Замесить липкое тесто.

4. Сформовать печенье и выложить на противень.

5. Выпекайте 25 минут при температуре 180 градусов.

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