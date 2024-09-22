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Изысканная паста на сковороде из обычных макарон: с чем вкусно приготовить
Вкусную и изысканную пасту можно приготовить прямо на сковороде. Для такого блюда вам понадобятся обычные макароны, а также нежный сливочный соус. Также обязательно добавьте сочные помидоры и шпинат.
Идея приготовления изысканной домашней пасты опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Получится быстро и вкусно.
Ингредиенты:
- макароны из твердых сортов пшеницы – 150 г.
- масло сливочное – 10 г.
- помидоры черри – 250 г.
- сушеный чеснок – 1 ч. л.
- шпинат – 40 г.
- соль – 1 ч. л.
- сливки – 250 г.
- сыр твердый – 50 г.
Способ приготовления:
1. На сковороде растопить сливочное масло.
2. Добавить помидоры половинками и шпинатом.
3. Готовить к размягчению, добавить сливки.
4. Добавить отварные макароны и тертый сыр, тушим еще несколько минут.
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