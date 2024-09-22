Вкусную и изысканную пасту можно приготовить прямо на сковороде. Для такого блюда вам понадобятся обычные макароны, а также нежный сливочный соус. Также обязательно добавьте сочные помидоры и шпинат.

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Идея приготовления изысканной домашней пасты опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Получится быстро и вкусно.

Ингредиенты:

макароны из твердых сортов пшеницы – 150 г.

масло сливочное – 10 г.

помидоры черри – 250 г.

сушеный чеснок – 1 ч. л.

шпинат – 40 г.

соль – 1 ч. л.

сливки – 250 г.

сыр твердый – 50 г.

Способ приготовления:

1. На сковороде растопить сливочное масло.

2. Добавить помидоры половинками и шпинатом.

3. Готовить к размягчению, добавить сливки.

4. Добавить отварные макароны и тертый сыр, тушим еще несколько минут.

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