Изысканные творожные шарики к вину на праздничный стол: как приготовить вкусную закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
570
Изысканные творожные шарики к вину на праздничный стол: как приготовить вкусную закуску

Сырные шарики – очень простая в приготовлении и, при этом, изысканная закуска к вину. Вам нужно минимальное количество ингредиентов для такого блюда. Для начинки можно использовать маслины, оливки или орехи.

Видео дня

Идея приготовления изысканных сырных шаров к вину опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirka recipes в Instgaram. Для домашних посиделок именно то, что нужно.

Изысканные творожные шарики к вину на праздничный стол: как приготовить вкусную закуску

Ингредиенты:

  • сливочный крем-творог – 125 г.
  • твердый творог – 125 г.
  • оливки/виногра
  • фисташки/грецкие орехи

Способ приготовления:

Изысканные творожные шарики к вину на праздничный стол: как приготовить вкусную закуску

1. Крем-творог смешать с натертым твердым сыром.

2. Поставить в холодильник на 20 мин.

Изысканные творожные шарики к вину на праздничный стол: как приготовить вкусную закуску

3. Сформировать шарики.

4. Внутрь каждой положить оливку, маслину или виноград.

Изысканные творожные шарики к вину на праздничный стол: как приготовить вкусную закуску

5. Обвалять в измельченных орехах.

Изысканные творожные шарики к вину на праздничный стол: как приготовить вкусную закуску

6. Можно есть как закуску к вину или смазывать на хлеб.

Изысканные творожные шарики к вину на праздничный стол: как приготовить вкусную закуску

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты