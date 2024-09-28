Сырные шарики – очень простая в приготовлении и, при этом, изысканная закуска к вину. Вам нужно минимальное количество ингредиентов для такого блюда. Для начинки можно использовать маслины, оливки или орехи.

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Идея приготовления изысканных сырных шаров к вину опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirka recipes в Instgaram. Для домашних посиделок именно то, что нужно.

Ингредиенты:

сливочный крем-творог – 125 г.

твердый творог – 125 г.

оливки/виногра

фисташки/грецкие орехи

Способ приготовления:

1. Крем-творог смешать с натертым твердым сыром.

2. Поставить в холодильник на 20 мин.

3. Сформировать шарики.

4. Внутрь каждой положить оливку, маслину или виноград.

5. Обвалять в измельченных орехах.

6. Можно есть как закуску к вину или смазывать на хлеб.

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