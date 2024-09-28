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Изысканные творожные шарики к вину на праздничный стол: как приготовить вкусную закуску
Сырные шарики – очень простая в приготовлении и, при этом, изысканная закуска к вину. Вам нужно минимальное количество ингредиентов для такого блюда. Для начинки можно использовать маслины, оливки или орехи.
Идея приготовления изысканных сырных шаров к вину опубликована на странице фудблогера Юлии с ником zefirka recipes в Instgaram. Для домашних посиделок именно то, что нужно.
Ингредиенты:
- сливочный крем-творог – 125 г.
- твердый творог – 125 г.
- оливки/виногра
- фисташки/грецкие орехи
Способ приготовления:
1. Крем-творог смешать с натертым твердым сыром.
2. Поставить в холодильник на 20 мин.
3. Сформировать шарики.
4. Внутрь каждой положить оливку, маслину или виноград.
5. Обвалять в измельченных орехах.
6. Можно есть как закуску к вину или смазывать на хлеб.
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