К мясу и рыбе: самый вкусный соус из оливок и зелени за 5 минут
К мясу и рыбе всегда должен быть соус, который еще больше раскроет вкус блюда. Готовить их лучше всего из свежей зелени, помидоров, сыра, перца.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного соуса из оливок, лука, зелени и сметаны, который идеально подойдет к рыбе и мясу.
Ингредиенты:
- оливки – 1 б. (120 г),
- чеснок – 3 зуб.
- лук – 1 шт.
- зелень – 1 пучок
- сметана – 2 ст. л.
- майонез – 3 ст. л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В чашу блендера выложите оливки, чеснок, лук, зелень, сметану, майонез, специи.
2. Перебейте до однородности.
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