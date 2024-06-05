К мясу и рыбе: самый вкусный соус из оливок и зелени за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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К мясу и рыбе: самый вкусный соус из оливок и зелени за 5 минут

К мясу и рыбе всегда должен быть соус, который еще больше раскроет вкус блюда. Готовить их лучше всего из свежей зелени, помидоров, сыра, перца.

Вкусный соус из оливок

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного соуса из оливок, лука, зелени и сметаны, который идеально подойдет к рыбе и мясу. 

Рецепт соуса

Ингредиенты: 

  • оливки – 1 б. (120 г),
  • чеснок – 3 зуб.
  • лук – 1 шт. 
  • зелень – 1 пучок
  • сметана – 2 ст. л. 
  • майонез – 3 ст. л. 
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. В чашу блендера выложите оливки, чеснок, лук, зелень, сметану, майонез, специи.

Ингредиенты для соуса

2. Перебейте до однородности.

Готовый соус

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