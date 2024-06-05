К мясу и рыбе всегда должен быть соус, который еще больше раскроет вкус блюда. Готовить их лучше всего из свежей зелени, помидоров, сыра, перца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного соуса из оливок, лука, зелени и сметаны, который идеально подойдет к рыбе и мясу.

Ингредиенты:

оливки – 1 б. (120 г),

чеснок – 3 зуб.

лук – 1 шт.

зелень – 1 пучок

сметана – 2 ст. л.

майонез – 3 ст. л.

специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В чашу блендера выложите оливки, чеснок, лук, зелень, сметану, майонез, специи.

2. Перебейте до однородности.

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