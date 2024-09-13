Как быстро закрыть помидоры на зиму без заморочки: самый простой маринад

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
162
Как быстро закрыть помидоры на зиму без заморочки: самый простой маринад

Консервированные помидоры – это отличная закуска на каждый день и к праздничному столу. Если у вас сейчас много свежих плодов, обязательно сделайте такую заготовку. Нужно только сварить очень простой маринад на основе всевозможных пряностей с добавлением консервантов.

Видео дня

Идея приготовления вкусных помидоров на зиму опубликована на странице фудблогера Софии с ником gubenia.sofiia в Instagram. Следующий рецепт один из самых простых, но при этом, очень вкусный.

Как быстро закрыть помидоры на зиму без заморочки: самый простой маринад

На дно банки 1,5 литра выложить:

  • лук – 2 кольца
  • лавровые листья – 5 шт.
  • перец горошком – 8 шт.

Ингредиенты для маринада на 3 литра воды:

  • соль – 2 ст.л.
  • сахар – 9 ст.л.
  • уксус – 150 г

Способ приготовления:

Как быстро закрыть помидоры на зиму без заморочки: самый простой маринад

1. Когда закипит вода, все добавить.

2. Варить 10 минут.

Как быстро закрыть помидоры на зиму без заморочки: самый простой маринад

3. Сироп охладить.

Как быстро закрыть помидоры на зиму без заморочки: самый простой маринад

4. Залить в банки и стерилизовать 15 минут.

Как быстро закрыть помидоры на зиму без заморочки: самый простой маринад

5. Закатить и перевернуть крышкой вниз.

Как быстро закрыть помидоры на зиму без заморочки: самый простой маринад

6. Укрыть одеялом и дождаться охлаждения.

Как быстро закрыть помидоры на зиму без заморочки: самый простой маринад

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты