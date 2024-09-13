Как быстро закрыть помидоры на зиму без заморочки: самый простой маринад
Консервированные помидоры – это отличная закуска на каждый день и к праздничному столу. Если у вас сейчас много свежих плодов, обязательно сделайте такую заготовку. Нужно только сварить очень простой маринад на основе всевозможных пряностей с добавлением консервантов.
Идея приготовления вкусных помидоров на зиму опубликована на странице фудблогера Софии с ником gubenia.sofiia в Instagram. Следующий рецепт один из самых простых, но при этом, очень вкусный.
На дно банки 1,5 литра выложить:
- лук – 2 кольца
- лавровые листья – 5 шт.
- перец горошком – 8 шт.
Ингредиенты для маринада на 3 литра воды:
- соль – 2 ст.л.
- сахар – 9 ст.л.
- уксус – 150 г
Способ приготовления:
1. Когда закипит вода, все добавить.
2. Варить 10 минут.
3. Сироп охладить.
4. Залить в банки и стерилизовать 15 минут.
5. Закатить и перевернуть крышкой вниз.
6. Укрыть одеялом и дождаться охлаждения.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: