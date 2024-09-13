Консервированные помидоры – это отличная закуска на каждый день и к праздничному столу. Если у вас сейчас много свежих плодов, обязательно сделайте такую заготовку. Нужно только сварить очень простой маринад на основе всевозможных пряностей с добавлением консервантов.

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Идея приготовления вкусных помидоров на зиму опубликована на странице фудблогера Софии с ником gubenia.sofiia в Instagram. Следующий рецепт один из самых простых, но при этом, очень вкусный.

На дно банки 1,5 литра выложить:

лук – 2 кольца

лавровые листья – 5 шт.

перец горошком – 8 шт.

Ингредиенты для маринада на 3 литра воды:

соль – 2 ст.л.

сахар – 9 ст.л.

уксус – 150 г

Способ приготовления:

1. Когда закипит вода, все добавить.

2. Варить 10 минут.

3. Сироп охладить.

4. Залить в банки и стерилизовать 15 минут.

5. Закатить и перевернуть крышкой вниз.

6. Укрыть одеялом и дождаться охлаждения.

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