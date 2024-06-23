Как из кабачка приготовить намазку: очень элементарно и вкусно
Из сезонных овощей можно приготовить множество бюджетных и простых закусок. К примеру, обычную намазку на хлеб. В ее основе – кабачок, морковь и чеснок. Также, не забудьте свежую зелень. Блюдо получается максимально питательным, потому что все, чтобы нужно сделать с ингредиентами, это запечь.
Идея приготовления элементарной овощной намазки опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. В холодильнике она может храниться несколько дней.
Ингредиенты:
- кабачок – 2 шт.
- морковь – 1 шт.
- масло – 30 мл.
- соль, перец – по вкусу
- прованские травы
- чеснок – 3 зубчика
- укроп
- сыр кисломолочный – 150 г (можно заменить плавленым сырком)
Способ приготовления:
1. Овощи почистить и порезать на удобные кусочки.
2. Выложить в форму.
3. Добавить масло.
4. Посолить.
5. Поставить в духовку запекаться.
6. Спеченные овощи выложить в чашу блендера.
7. Сбить до однородности.
8. Сразу можно смазать хлеб. Очень удобно хранить в контейнере в холодильнике.
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