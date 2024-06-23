Из сезонных овощей можно приготовить множество бюджетных и простых закусок. К примеру, обычную намазку на хлеб. В ее основе – кабачок, морковь и чеснок. Также, не забудьте свежую зелень. Блюдо получается максимально питательным, потому что все, чтобы нужно сделать с ингредиентами, это запечь.

Идея приготовления элементарной овощной намазки опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. В холодильнике она может храниться несколько дней.

Ингредиенты:

кабачок – 2 шт.

морковь – 1 шт.

масло – 30 мл.

соль, перец – по вкусу

прованские травы

чеснок – 3 зубчика

укроп

сыр кисломолочный – 150 г (можно заменить плавленым сырком)

Способ приготовления:

1. Овощи почистить и порезать на удобные кусочки.

2. Выложить в форму.

3. Добавить масло.

4. Посолить.

5. Поставить в духовку запекаться.

6. Спеченные овощи выложить в чашу блендера.

7. Сбить до однородности.

8. Сразу можно смазать хлеб. Очень удобно хранить в контейнере в холодильнике.

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