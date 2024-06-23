Как из кабачка приготовить намазку: очень элементарно и вкусно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Как из кабачка приготовить намазку: очень элементарно и вкусно

Из сезонных овощей можно приготовить множество бюджетных и простых закусок. К примеру, обычную намазку на хлеб. В ее основе – кабачок, морковь и чеснок. Также, не забудьте свежую зелень. Блюдо получается максимально питательным, потому что все, чтобы нужно сделать с ингредиентами, это запечь.

Идея приготовления элементарной овощной намазки опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. В холодильнике она может храниться несколько дней.

Как из кабачка приготовить намазку: очень элементарно и вкусно

Ингредиенты:

  • кабачок – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • масло – 30 мл.
  • соль, перец – по вкусу
  • прованские травы
  • чеснок – 3 зубчика
  • укроп
  • сыр кисломолочный – 150 г (можно заменить плавленым сырком)

Способ приготовления:

Как из кабачка приготовить намазку: очень элементарно и вкусно

1. Овощи почистить и порезать на удобные кусочки.

2. Выложить в форму.

Как из кабачка приготовить намазку: очень элементарно и вкусно

3. Добавить масло.

4. Посолить.

Как из кабачка приготовить намазку: очень элементарно и вкусно

5. Поставить в духовку запекаться.

6. Спеченные овощи выложить в чашу блендера.

Как из кабачка приготовить намазку: очень элементарно и вкусно

7. Сбить до однородности.

8. Сразу можно смазать хлеб. Очень удобно хранить в контейнере в холодильнике.

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