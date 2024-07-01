Как из кабачков приготовить вкусную намазку: вариант элементарной сезонной закуски
Из бюджетных сезонных кабачков можно приготовить вкусную намазку. Для нее вам понадобится всего несколько простых компонентов. Закуску можно легко хранить в стеклянной емкости в холодильнике.
Идея приготовления вкусной кабачковой намазки с сыром опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Подойдет также для праздничного стола.
Ингредиенты:
- кабачки – 600 г
- плавленый сырок – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- растительное масло – 1-2 ст. л.
- соль примерно – 0,5 ч. л.
- молотый черный перец
Способ приготовления:
1. Кабачки помыть, порезать кубиками (приблизительно 2х2).
2. Отправить на сковороду с разогретым маслом на 10-15 минут.
3. Накрыть крышкой, периодически помешивать.
4. Выжать чеснок, посолить, поперчить.
5. Перемешать и тушить еще минут. 5. Воды добавлять не нужно, кабачки сами дадут сок.
6. Если кабачки готовы, а сока все еще много – оставьте их на несколько минут на огне без крышки, только следите, чтобы они не жарились.
7. Переложить кабачки в блендер.
8. Плавленые сырки нарезать кубиками и положить в еще теплые кабачки.
9. Измельчить вместе блендером до однородности.
10. Перелить в тару и охладить полностью. После охлаждения намазка немного застывает и приобретает замечательную текстуру.
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