Из бюджетных сезонных кабачков можно приготовить вкусную намазку. Для нее вам понадобится всего несколько простых компонентов. Закуску можно легко хранить в стеклянной емкости в холодильнике.

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Идея приготовления вкусной кабачковой намазки с сыром опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti dariko в Instagram. Подойдет также для праздничного стола.

Ингредиенты:

кабачки – 600 г

плавленый сырок – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

растительное масло – 1-2 ст. л.

соль примерно – 0,5 ч. л.

молотый черный перец

Способ приготовления:

1. Кабачки помыть, порезать кубиками (приблизительно 2х2).

2. Отправить на сковороду с разогретым маслом на 10-15 минут.

3. Накрыть крышкой, периодически помешивать.

4. Выжать чеснок, посолить, поперчить.

5. Перемешать и тушить еще минут. 5. Воды добавлять не нужно, кабачки сами дадут сок.

6. Если кабачки готовы, а сока все еще много – оставьте их на несколько минут на огне без крышки, только следите, чтобы они не жарились.

7. Переложить кабачки в блендер.

8. Плавленые сырки нарезать кубиками и положить в еще теплые кабачки.

9. Измельчить вместе блендером до однородности.

10. Перелить в тару и охладить полностью. После охлаждения намазка немного застывает и приобретает замечательную текстуру.

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