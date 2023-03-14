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Как из шпротов приготовить намазку на бутерброды: очень вкусный рецепт
Если вы любите бутерброды со шпротами, вам точно понравится и намазка из этой рыбы. Готовится закуска элементарно и особенно вкусно сочетается с яйцами, морковью, плавленым сыром и майонезом.
Фудблогер Оксана Плингей (ksu_foodbloger) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной намазки со шпротами, которую вы с легкостью приготовите за 5 минут.
Ингредиенты:
- шпроты – 1 б
- яйца – 2 шт
- морковь – 2 шт
- плавленый сыр – 2 шт
- майонез – 2 ст. л.
- специи
Способ приготовления:
1. Предварительно отварить яйца и морковь. В готовом виде порезать средними произвольными кусками.
2. Порезать произвольно плавленый сыр.
3. В чашу блендера положить все необходимые ингредиенты и взбить до однородности.
4. Подавать с багетом, хлебом или гренками.
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