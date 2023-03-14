Как из шпротов приготовить намазку на бутерброды: очень вкусный рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
3,9 т.
Как из шпротов приготовить намазку на бутерброды: очень вкусный рецепт

Если вы любите бутерброды со шпротами, вам точно понравится и намазка из этой рыбы. Готовится закуска элементарно и особенно вкусно сочетается с яйцами, морковью, плавленым сыром и майонезом.

Фудблогер Оксана Плингей (ksu_foodbloger) на своей странице в Instagram поделилась рецептом вкусной намазки со шпротами, которую вы с легкостью приготовите за 5 минут.

Рецепт намазки из шпротов, яиц и плавленого сыра

Ингредиенты:

  • шпроты – 1 б
  • яйца – 2 шт
  • морковь – 2 шт
  • плавленый сыр – 2 шт
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  • майонез – 2 ст. л.
  • специи

Способ приготовления:

1. Предварительно отварить яйца и морковь. В готовом виде порезать средними произвольными кусками.

Намазка из шпротов и плавленого сыра

2. Порезать произвольно плавленый сыр.

3. В чашу блендера положить все необходимые ингредиенты и взбить до однородности.

Вкусная намазка на хлеб

4. Подавать с багетом, хлебом или гренками.

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