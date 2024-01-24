Голубцы – это одно из самых популярных блюд в Украине. Их готовят с разными начинками и экспериментируют с видами капусты. Подают голубцы со сметаной, а также соусом, в котором они готовились. Однако далеко не все хозяйки любят готовить голубцы.

Дело в том, что иногда завернуть начинку в капустный лист бывает достаточно тяжело. А плотность голубцов оказывает непосредственное влияние на их вкус и внешний вид. Недавно в Instagram шеф-поввар Валентина Куш поделилась собственным рецептом голубцов, а также рассказала интересный метод их заворачивания. Следуя этому рецепту и методу, голубцы всегда получатся вкусными и красивыми.

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Ингредиенты

Капуста – 1 шт

Фарш – 600 гр

Рис – 200 гр

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Чеснок – 5 зуб для начинки и столько же для соуса

Паприка копченая

Соль

Перец

Томаты в собственном соке – 400 гр

Способ приготовления

1. Вырезаем кочерыжку из капусты и варим его в большой кастрюле.

2. Во время этого процесса осторожно снимаем с капусты лист за листом и вынимаем из кипятка.

3. Сняв один слой капусты, варим ее еще 2-3 минуты, после чего снимаем следующий слой.

4. Маленькие листья, оставшиеся от капусты, выкладываем на дно кастрюли.

5. Рис промываем в холодной воде 5-6 раз. Добавляем фарш, чеснок, соль, перец, копченую паприку. Также можно добавить зелень.

6. Лук нарезаем кубиками, а морковь натираем на терке. Обжариваем вместе на сковороде и даем остыть.

7. Перекладываем зажарку в фарш и вымешиваем до однородности.

8. Лист капусты делим на две части, вырезаем плотную середину.

9. Заворачиваем в лист фарш и формируем наши треугольнички так, как сворачиваем пакетик из бумаги.

10. Голубцы выкладываем в кастрюлю плотно друг к другу.

11. Заливаем смесью помидоров и воды так, чтобы голубцы были покрыты.

12. Добавляем соль, перец, чеснок и любимые специи.

13. Варить на среднем огне после закипания в течение 1,5 часов. Накрыть крышкой и дать постоять еще 30 минут.

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