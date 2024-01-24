Как правильно заворачивать голубцы, чтобы они не распадались: показываем способ. Рецепт
Голубцы – это одно из самых популярных блюд в Украине. Их готовят с разными начинками и экспериментируют с видами капусты. Подают голубцы со сметаной, а также соусом, в котором они готовились. Однако далеко не все хозяйки любят готовить голубцы.
Дело в том, что иногда завернуть начинку в капустный лист бывает достаточно тяжело. А плотность голубцов оказывает непосредственное влияние на их вкус и внешний вид. Недавно в Instagram шеф-поввар Валентина Куш поделилась собственным рецептом голубцов, а также рассказала интересный метод их заворачивания. Следуя этому рецепту и методу, голубцы всегда получатся вкусными и красивыми.
Ингредиенты
- Капуста – 1 шт
- Фарш – 600 гр
- Рис – 200 гр
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Чеснок – 5 зуб для начинки и столько же для соуса
- Паприка копченая
- Соль
- Перец
- Томаты в собственном соке – 400 гр
Способ приготовления
1. Вырезаем кочерыжку из капусты и варим его в большой кастрюле.
2. Во время этого процесса осторожно снимаем с капусты лист за листом и вынимаем из кипятка.
3. Сняв один слой капусты, варим ее еще 2-3 минуты, после чего снимаем следующий слой.
4. Маленькие листья, оставшиеся от капусты, выкладываем на дно кастрюли.
5. Рис промываем в холодной воде 5-6 раз. Добавляем фарш, чеснок, соль, перец, копченую паприку. Также можно добавить зелень.
6. Лук нарезаем кубиками, а морковь натираем на терке. Обжариваем вместе на сковороде и даем остыть.
7. Перекладываем зажарку в фарш и вымешиваем до однородности.
8. Лист капусты делим на две части, вырезаем плотную середину.
9. Заворачиваем в лист фарш и формируем наши треугольнички так, как сворачиваем пакетик из бумаги.
10. Голубцы выкладываем в кастрюлю плотно друг к другу.
11. Заливаем смесью помидоров и воды так, чтобы голубцы были покрыты.
12. Добавляем соль, перец, чеснок и любимые специи.
13. Варить на среднем огне после закипания в течение 1,5 часов. Накрыть крышкой и дать постоять еще 30 минут.
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