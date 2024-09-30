Как приготовить вкусное домашнее варенье из тыквы на зиму: добавьте один особый ингредиент
Тыква – это настолько универсальный продукт, что из нее можно приготовить даже вкусное домашнее варенье. Оно отлично сохраняется на зиму, подходит для начинки в выпечку или можно просто есть ложкой. Для особенного вкуса нужно добавить один простой ингредиент.
Идея приготовления тыквенного варенья на зиму опубликована на странице фудблогера Елены Дяченко (olena diachenko) в Instagram. Особый ингредиент, который нужно добавить в варенье – апельсин.
Ингредиенты:
- тыква – 1,5 кг.
- сахар – 900 г
- апельсин – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Тыкву нарезать мелкими кубиками.
2. Высыпать в кастрюлю, в которой будет вариться варенье.
3. К тыкве добавить апельсин, нарезанный тонкими дольками, всыпать сахар и тщательно перемешать.
4. Оставить на минут 30-40 для того, чтобы тыква с апельсином пустили сок.
5. Поставить на средний огонь и после закипания варить еще 40 минут, периодически помешивать.
6. После этого выключить, накрыть крышкой и оставить до полного охлаждения.
7. Затем снова проварить 40 минут и оставить остывать.
8. В третий раз проварить буквально 20 минут.
9. Еще горячее варенье разлить по стерилизованным банкам и накрыть стерилизованными крышками.
10. Закатать, перевернуть, накрыть полотенцем и оставить.
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