Тыква – это настолько универсальный продукт, что из нее можно приготовить даже вкусное домашнее варенье. Оно отлично сохраняется на зиму, подходит для начинки в выпечку или можно просто есть ложкой. Для особенного вкуса нужно добавить один простой ингредиент.

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Идея приготовления тыквенного варенья на зиму опубликована на странице фудблогера Елены Дяченко (olena diachenko) в Instagram. Особый ингредиент, который нужно добавить в варенье – апельсин.

Ингредиенты:

тыква – 1,5 кг.

сахар – 900 г

апельсин – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Тыкву нарезать мелкими кубиками.

2. Высыпать в кастрюлю, в которой будет вариться варенье.

3. К тыкве добавить апельсин, нарезанный тонкими дольками, всыпать сахар и тщательно перемешать.

4. Оставить на минут 30-40 для того, чтобы тыква с апельсином пустили сок.

5. Поставить на средний огонь и после закипания варить еще 40 минут, периодически помешивать.

6. После этого выключить, накрыть крышкой и оставить до полного охлаждения.

7. Затем снова проварить 40 минут и оставить остывать.

8. В третий раз проварить буквально 20 минут.

9. Еще горячее варенье разлить по стерилизованным банкам и накрыть стерилизованными крышками.

10. Закатать, перевернуть, накрыть полотенцем и оставить.

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