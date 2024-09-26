Как приготовить вкусную борщевую заправку на зиму: быстро и без лишней заморочки
Чтобы не тратить много времени на приготовление борща – используйте консервированную заправку из свеклы. Если соблюдать все пропорции – заготовка будет отлично сохраняться. Блюдо с ней получится очень наваристым и будет иметь приятный цвет.
Идея приготовления вкусной борщевой заправки опубликована на странице фудблогера Наталии Козориз (natalakozoriz) в Instagram. Обратите внимание, что в составе уже есть соль.
Ингредиенты на одну порцию:
- свекла – 4 кг.
- лук – 1 кг.
- болгарский перец – 1 кг.
- масло – 200 г
- уксус – 200 г
- вода – 200 г
- соль – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Свеклу отварить.
2. Лук порезать кубиками и выложить в котелок.
3. Жарить на небольшом количестве масла до мягкости. Помешивать, чтобы не пригорела.
4. За это время почистить и нарезать перец мелкой соломкой, добавить к луку.
5. Пока лук с перцем жарятся – почистить и потереть на грубой терке свеклу.
6. Добавить к остальным овощам, влить масло, уксус, воду, засыпать соль.
7. Все это тушить 20 минут.
8. Помыть, простерилизовать баночки, выложить заправку.
9. Стерилизовать 30 минут (0,5 литровые банки).
10. Закатать, перевернуть и держать в тепле до охлаждения.
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