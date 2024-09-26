Чтобы не тратить много времени на приготовление борща – используйте консервированную заправку из свеклы. Если соблюдать все пропорции – заготовка будет отлично сохраняться. Блюдо с ней получится очень наваристым и будет иметь приятный цвет.

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Идея приготовления вкусной борщевой заправки опубликована на странице фудблогера Наталии Козориз (natalakozoriz) в Instagram. Обратите внимание, что в составе уже есть соль.

Ингредиенты на одну порцию:

свекла – 4 кг.

лук – 1 кг.

болгарский перец – 1 кг.

масло – 200 г

уксус – 200 г

вода – 200 г

соль – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить.

2. Лук порезать кубиками и выложить в котелок.

3. Жарить на небольшом количестве масла до мягкости. Помешивать, чтобы не пригорела.

4. За это время почистить и нарезать перец мелкой соломкой, добавить к луку.

5. Пока лук с перцем жарятся – почистить и потереть на грубой терке свеклу.

6. Добавить к остальным овощам, влить масло, уксус, воду, засыпать соль.

7. Все это тушить 20 минут.

8. Помыть, простерилизовать баночки, выложить заправку.

9. Стерилизовать 30 минут (0,5 литровые банки).

10. Закатать, перевернуть и держать в тепле до охлаждения.

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