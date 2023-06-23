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Как вкусно приготовить куриное филе с овощами для ужина за 15 минут: простой рецепт
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления быстрых и легких блюд для обеда, ужина. Еще его можно добавлять в салаты, делать отбивные, котлеты, закуски в виде паштетов, а также готовить запеканки, пироги.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом куриного филе с овощами, специями и соевым соусом.
Ингредиенты:
- филе курицы
- кабачок
- лучок
- грибочки
- сладкий перчик
- томаты
- имбирь – 1 ч. л.
- копченая паприка – 1 ч. л.
- соевый соус – 80 мл
- мед – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Филе нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте на хорошо разогретой сковороде.
2. Добавьте лук и жарьте еще 10 минут.
3. Порежьте все овощи и добавьте их к филе.
4. Заправьте соевым соусом, тертым имбирем, копченой паприкой и медом, хорошо перемешайте и накройте крышкой. Готовьте 15-20 минут на среднем огне.
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