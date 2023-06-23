Как вкусно приготовить куриное филе с овощами для ужина за 15 минут: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Куриное филе

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления быстрых и легких блюд для обеда, ужина. Еще его можно добавлять в салаты, делать отбивные, котлеты, закуски в виде паштетов, а также готовить запеканки, пироги.

Как вкусно приготовить филе

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом куриного филе с овощами, специями и соевым соусом.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • филе курицы
  • кабачок
  • лучок
  • грибочки
  • сладкий перчик
  • томаты
  • имбирь – 1 ч. л.
  • копченая паприка – 1 ч. л.
  • соевый соус – 80 мл
  • мед – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте на хорошо разогретой сковороде.

Филе для приготовления блюда

2. Добавьте лук и жарьте еще 10 минут.

Овощи для блюда

3. Порежьте все овощи и добавьте их к филе.

Приготовление блюда

4. Заправьте соевым соусом, тертым имбирем, копченой паприкой и медом, хорошо перемешайте и накройте крышкой. Готовьте 15-20 минут на среднем огне.

Готовое блюдо

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