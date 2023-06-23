Куриное филе – идеальный продукт для приготовления быстрых и легких блюд для обеда, ужина. Еще его можно добавлять в салаты, делать отбивные, котлеты, закуски в виде паштетов, а также готовить запеканки, пироги.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом куриного филе с овощами, специями и соевым соусом.

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Ингредиенты:

филе курицы

кабачок

лучок

грибочки

сладкий перчик

томаты

имбирь – 1 ч. л.

копченая паприка – 1 ч. л.

соевый соус – 80 мл

мед – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте на небольшие кусочки и обжарьте на хорошо разогретой сковороде.

2. Добавьте лук и жарьте еще 10 минут.

3. Порежьте все овощи и добавьте их к филе.

4. Заправьте соевым соусом, тертым имбирем, копченой паприкой и медом, хорошо перемешайте и накройте крышкой. Готовьте 15-20 минут на среднем огне.

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