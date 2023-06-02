Полезную спаржу стоит сейчас добавить в свой рацион. Этот продукт используют для приготовления салатов и супов. Но также спаржа может быть полноценным вариантом приема пищи, если ее запечь в беконе.

Идея приготовления вкусной спаржи в беконе опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Для блюда вам понадобится всего 20 минут.

Ингредиенты:

спаржа

бекон

оливковое масло

соль

смесь перцев

твердый сыр – для подачи

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Способ приготовления:

1. Спаржу моем, отрезаем жесткие концы, зачищаем.

2. Полим маслом, солим, перчим.

3. Перемешиваем и оставляем на 15 минут.

4. Далее выкладываем спаржу на бекон и закручиваем. Можно закрутить по всей длине, будет еще вкуснее.

5. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при температуре 200 градусов примерно 15-20 минут.

6. При подаче можно посыпать тертым сыром.

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