Как вкусно приготовить спаржу в духовке: понадобится максимум 20 минут
Полезную спаржу стоит сейчас добавить в свой рацион. Этот продукт используют для приготовления салатов и супов. Но также спаржа может быть полноценным вариантом приема пищи, если ее запечь в беконе.
Идея приготовления вкусной спаржи в беконе опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Для блюда вам понадобится всего 20 минут.
Ингредиенты:
- спаржа
- бекон
- оливковое масло
- соль
- смесь перцев
- твердый сыр – для подачи
Способ приготовления:
1. Спаржу моем, отрезаем жесткие концы, зачищаем.
2. Полим маслом, солим, перчим.
3. Перемешиваем и оставляем на 15 минут.
4. Далее выкладываем спаржу на бекон и закручиваем. Можно закрутить по всей длине, будет еще вкуснее.
5. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при температуре 200 градусов примерно 15-20 минут.
6. При подаче можно посыпать тертым сыром.
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