Тыква – самый популярный продукт осени. Он вкусен, питателен, ароматен и придает любому блюду невероятный цвет. Кроме того, в тыкве содержится много полезных витаминов и микроэлементов, которые так необходимы организму.

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Фудблогер Юлия Сенич в Instagram показала рецепт ее самого любимого блюда из осеннего продукта. Им оказалась запеченная целая тыква с соленой начинкой. Эта идея достаточно оригинальна и точно понравится всем.

Ингредиенты

Тыква средняя – 1 шт

Картофель – 2 шт

Свинина – 200 гр

Перец – 1 шт

Морковь – 2 шт

Лук – 1 шт

Внутренности тыквы – 50 гр

Сливочное масло или масло для зажарки и смазки тыквы

Грибы – 100 гр

Любимые специи

Способ приготовления

1. Тыкву промываем, отрезаем шапочку и очищаем от косточек. Шапочку оставляем, она нам понадобится позже.

2. Жарим лук с морковью до золотистого цвета. Туда же добавляем измельченное мясо, картофель и перец. Приправляем и солим по вкусу.

3. В конце приготовления всыпаем грибы и готовим почти до готовности.

4. Тыкву изнутри смазываем маслом.

5. Выкладываем начинку, накрываем крышкой и отправляем выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку в час.

6. В конце приготовления посыпаем творогом и отправляем еще на 10 мин.

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