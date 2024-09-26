Как вкусно запечь тыкву с соленой начинкой: оригинальная идея для осеннего блюда

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Как вкусно запечь тыкву с соленой начинкой: оригинальная идея для осеннего блюда

Тыква – самый популярный продукт осени. Он вкусен, питателен, ароматен и придает любому блюду невероятный цвет. Кроме того, в тыкве содержится много полезных витаминов и микроэлементов, которые так необходимы организму.

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Фудблогер Юлия Сенич в Instagram показала рецепт ее самого любимого блюда из осеннего продукта. Им оказалась запеченная целая тыква с соленой начинкой. Эта идея достаточно оригинальна и точно понравится всем.

Как вкусно запечь тыкву с соленой начинкой: оригинальная идея для осеннего блюда

Ингредиенты

  • Тыква средняя – 1 шт
  • Картофель – 2 шт
  • Свинина – 200 гр
  • Перец – 1 шт
  • Морковь – 2 шт
  • Лук – 1 шт
  • Внутренности тыквы – 50 гр
  • Сливочное масло или масло для зажарки и смазки тыквы
  • Грибы – 100 гр
  • Любимые специи

Способ приготовления

1. Тыкву промываем, отрезаем шапочку и очищаем от косточек. Шапочку оставляем, она нам понадобится позже.

Как вкусно запечь тыкву с соленой начинкой: оригинальная идея для осеннего блюда

2. Жарим лук с морковью до золотистого цвета. Туда же добавляем измельченное мясо, картофель и перец. Приправляем и солим по вкусу.

3. В конце приготовления всыпаем грибы и готовим почти до готовности.

Как вкусно запечь тыкву с соленой начинкой: оригинальная идея для осеннего блюда

4. Тыкву изнутри смазываем маслом.

5. Выкладываем начинку, накрываем крышкой и отправляем выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку в час.

Как вкусно запечь тыкву с соленой начинкой: оригинальная идея для осеннего блюда

6. В конце приготовления посыпаем творогом и отправляем еще на 10 мин.

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