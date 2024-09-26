Как вкусно запечь тыкву с соленой начинкой: оригинальная идея для осеннего блюда
Тыква – самый популярный продукт осени. Он вкусен, питателен, ароматен и придает любому блюду невероятный цвет. Кроме того, в тыкве содержится много полезных витаминов и микроэлементов, которые так необходимы организму.
Фудблогер Юлия Сенич в Instagram показала рецепт ее самого любимого блюда из осеннего продукта. Им оказалась запеченная целая тыква с соленой начинкой. Эта идея достаточно оригинальна и точно понравится всем.
Ингредиенты
- Тыква средняя – 1 шт
- Картофель – 2 шт
- Свинина – 200 гр
- Перец – 1 шт
- Морковь – 2 шт
- Лук – 1 шт
- Внутренности тыквы – 50 гр
- Сливочное масло или масло для зажарки и смазки тыквы
- Грибы – 100 гр
- Любимые специи
Способ приготовления
1. Тыкву промываем, отрезаем шапочку и очищаем от косточек. Шапочку оставляем, она нам понадобится позже.
2. Жарим лук с морковью до золотистого цвета. Туда же добавляем измельченное мясо, картофель и перец. Приправляем и солим по вкусу.
3. В конце приготовления всыпаем грибы и готовим почти до готовности.
4. Тыкву изнутри смазываем маслом.
5. Выкладываем начинку, накрываем крышкой и отправляем выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку в час.
6. В конце приготовления посыпаем творогом и отправляем еще на 10 мин.
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