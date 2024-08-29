Видео дня
Картофельный салат с необычной заправкой: делимся оригинальным рецептом сытного блюда
Молодой картофель можно варить, тушить, запекать, а также использовать для приготовления вкусных и сытных салатов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и простого в приготовлении салата из картофеля.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 8 шт.
Заправка:
- сметана – 3 ст.л.
- майонез – 3 ст.л.
- горчица в зернах – 1/2 ст.л.
- огурец – 1 шт.
- фиолетовый лук – 1 шт.
- зелень (петрушка+укроп)
- сок лимона
Способ приготовления:
1. Картофель помойте, очистите и отварите. После положите на пергамент, раздавите каждый и запекайте 10 минут при 200 С.
2. Смешайте все для заправки.
3. Полейте заправкой картофель, перемешайте и можно есть.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: