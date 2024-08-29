Молодой картофель можно варить, тушить, запекать, а также использовать для приготовления вкусных и сытных салатов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и простого в приготовлении салата из картофеля.

Ингредиенты:

молодой картофель – 8 шт.

Заправка:

сметана – 3 ст.л.

майонез – 3 ст.л.

горчица в зернах – 1/2 ст.л.

огурец – 1 шт.

фиолетовый лук – 1 шт.

зелень (петрушка+укроп)

сок лимона

Способ приготовления:

1. Картофель помойте, очистите и отварите. После положите на пергамент, раздавите каждый и запекайте 10 минут при 200 С.

2. Смешайте все для заправки.

3. Полейте заправкой картофель, перемешайте и можно есть.

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