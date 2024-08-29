Картофельный салат с необычной заправкой: делимся оригинальным рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Молодой картофель можно варить, тушить, запекать, а также использовать для приготовления вкусных и сытных салатов. 

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Вареный молодой картофель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного и простого в приготовлении салата из картофеля. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • молодой картофель – 8 шт. 

Заправка: 

  • сметана – 3 ст.л. 
  • майонез – 3 ст.л. 
  • горчица в зернах – 1/2 ст.л. 
  • огурец – 1 шт. 
  • фиолетовый лук – 1 шт. 
  • зелень (петрушка+укроп)
  • сок лимона

Способ приготовления: 

1. Картофель помойте, очистите и отварите. После положите на пергамент, раздавите каждый и запекайте 10 минут при 200 С. 

Запеченный картофель

2. Смешайте все для заправки.

Заправка для салата

3. Полейте заправкой картофель, перемешайте и можно есть.

Готовый салат

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