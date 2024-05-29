Клубничный пирог на скорую руку: рецепт идеального летнего десерта к чаю

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт пирога

Летом пироги к чаю лучше всего готовить с ягодами и фруктами. Тесто для таких пирогов лучше делать жидкое, обязательно на яйцах. 

Ягодный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного клубничного пирога, который очень быстро готовится. 

Рецепт клубничного пирога

Ингредиенты:

  • мука – 280 г
  • молоко – 160 мл
  • масло – 200 г
  • сахар – 250-300 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • яйца – 3 шт.
  • соль – 1/3 ч. л.
  • разрыхлитель – 2 ч. л.

Для начинки:

  • клубника – 500 г (можно абрикосы и яблоки)

Способ приготовления: 

1. К яйцам добавьте соль и взбейте, далее добавьте сахар и ванильный сахар и взбивайте до белой пышной пены.

Яичная смесь

2️. К яйцам добавьте растопленное масло комнатной температуры, молоко и дальше взбиваем миксером.

Сливочное масло для теста

3️. К муке добавьте разрыхлитель и просейте в общую массу, перемешайте миксером до однородной консистенции.

Готовое тесто

4. Перелейте в форму застеленную пергаментом и выложите сверху клубнику или выложите сначала клубнику и залейте тестом.

Ягоды для пирога

5️. Выпекайте пирог при температуре 190 градусов 50-60 минут. После выпечки пирог должен до комнатной температуры остыть и можно есть. 

Готовый пирог

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