Клубничный пирог на скорую руку: рецепт идеального летнего десерта к чаю
Летом пироги к чаю лучше всего готовить с ягодами и фруктами. Тесто для таких пирогов лучше делать жидкое, обязательно на яйцах.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного клубничного пирога, который очень быстро готовится.
Ингредиенты:
- мука – 280 г
- молоко – 160 мл
- масло – 200 г
- сахар – 250-300 г
- ванильный сахар – 10 г
- яйца – 3 шт.
- соль – 1/3 ч. л.
- разрыхлитель – 2 ч. л.
Для начинки:
- клубника – 500 г (можно абрикосы и яблоки)
Способ приготовления:
1. К яйцам добавьте соль и взбейте, далее добавьте сахар и ванильный сахар и взбивайте до белой пышной пены.
2️. К яйцам добавьте растопленное масло комнатной температуры, молоко и дальше взбиваем миксером.
3️. К муке добавьте разрыхлитель и просейте в общую массу, перемешайте миксером до однородной консистенции.
4. Перелейте в форму застеленную пергаментом и выложите сверху клубнику или выложите сначала клубнику и залейте тестом.
5️. Выпекайте пирог при температуре 190 градусов 50-60 минут. После выпечки пирог должен до комнатной температуры остыть и можно есть.
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