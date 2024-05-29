Летом пироги к чаю лучше всего готовить с ягодами и фруктами. Тесто для таких пирогов лучше делать жидкое, обязательно на яйцах.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного клубничного пирога, который очень быстро готовится.

Ингредиенты:

мука – 280 г

молоко – 160 мл

масло – 200 г

сахар – 250-300 г

ванильный сахар – 10 г

яйца – 3 шт.

соль – 1/3 ч. л.

разрыхлитель – 2 ч. л.

Для начинки:

клубника – 500 г (можно абрикосы и яблоки)

Способ приготовления:

1. К яйцам добавьте соль и взбейте, далее добавьте сахар и ванильный сахар и взбивайте до белой пышной пены.

2️. К яйцам добавьте растопленное масло комнатной температуры, молоко и дальше взбиваем миксером.

3️. К муке добавьте разрыхлитель и просейте в общую массу, перемешайте миксером до однородной консистенции.

4. Перелейте в форму застеленную пергаментом и выложите сверху клубнику или выложите сначала клубнику и залейте тестом.

5️. Выпекайте пирог при температуре 190 градусов 50-60 минут. После выпечки пирог должен до комнатной температуры остыть и можно есть.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: