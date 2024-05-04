Крабовые "Рафаэлло": как быстро приготовить Пасхальную закуску
Закуска – один из самых популярных видов блюд за любым столом. Обычно за праздничным столом подают сразу несколько видов закусок, которые должны отличаться не только составляющими, но и внешним видом.
Фудблогер с ником anny.cooking предложила приготовить крабовые "Рафаэлло". В Instagram она рассказала, как приготовить такую закуску и красиво ее оформить.
Ингредиенты
- Крабовые палочки – 200 гр
- Вареные яйца – 3 шт
- Плавленый сливочный сырок – 2 шт.
- Чеснок – 1 зуб
- Оливки или маслины
- Соль – 1/3 ч.л.
Способ приготовления
1.Часть крабовых палочек натираем на мелкой терке. Другую часть разбираем на волокна.
2. Вареные яйца и плавленый сырок натираем на мелкой терке и добавляем к палочкам, разделенным на волокна.
3. Добавляем измельченный чеснок, соль, майонез и хорошо перемешиваем.
4. Формируем шарики, внутрь которых закладываем оливку или маслину без косточки.
5. Обкатываем шарики в остатке крабовых палочек и подаем к столу.
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