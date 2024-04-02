Крабовые палочки и морковь по-корейски – идеальные продукты для приготовления сытного и вкусного салата, закусок и тарталеток. Стоит отметить, что они отлично сочетаются с сырами, грибами, морепродуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски с крабовыми палочками и вареными яйцами и майонезом.

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Ингредиенты:

морковь по-корейски – 300 г

крабовые палочки – 360 г

вареные яйца – 4 шт.

плавленые сырки – 2 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

соль, перец – по вкусу

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. До моркови по-корейски добавьте вареные яйца и несколько подмороженные плавленые сырки.

2. Туда добавьте порезанные крабовые палочки, майонез, добавьте чеснок, соль, перец и перемешайте.

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