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Крабовый салат с морковью по-корейски: самый простой рецепт сытного блюда к праздничному столу
Крабовые палочки и морковь по-корейски – идеальные продукты для приготовления сытного и вкусного салата, закусок и тарталеток. Стоит отметить, что они отлично сочетаются с сырами, грибами, морепродуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски с крабовыми палочками и вареными яйцами и майонезом.
Ингредиенты:
- морковь по-корейски – 300 г
- крабовые палочки – 360 г
- вареные яйца – 4 шт.
- плавленые сырки – 2 шт.
- чеснок – 2-3 зуб.
- соль, перец – по вкусу
- майонез – по вкусу
Способ приготовления:
1. До моркови по-корейски добавьте вареные яйца и несколько подмороженные плавленые сырки.
2. Туда добавьте порезанные крабовые палочки, майонез, добавьте чеснок, соль, перец и перемешайте.
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