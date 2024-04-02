Крабовый салат с морковью по-корейски: самый простой рецепт сытного блюда к праздничному столу

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как приготовить вкусный салат из моркови

Крабовые палочки и морковь по-корейски – идеальные продукты для приготовления сытного и вкусного салата, закусок и тарталеток. Стоит отметить, что они отлично сочетаются с сырами, грибами, морепродуктами. 

Вкусный крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из моркови по-корейски с крабовыми палочками и вареными яйцами и майонезом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • морковь по-корейски – 300 г
  • крабовые палочки – 360 г
  • вареные яйца – 4 шт.
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • соль, перец – по вкусу
  • майонез – по вкусу

Способ приготовления: 

1. До моркови по-корейски добавьте вареные яйца и несколько подмороженные плавленые сырки.

Приготовление салата

2. Туда добавьте порезанные крабовые палочки, майонез, добавьте чеснок, соль, перец и перемешайте.

Готовый салат

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