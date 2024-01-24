Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных отбивных, котлет, а также его можно добавлять в салаты и просто запекать с овощами, тушить в соусах.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного филе с соусом песто и помидорами.

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Ингредиенты:

2 куриных филе

соль, перец

2 ст. л. соуса песто

помидоры

150-170 г моцареллы

Способ приготовления:

1. В курином филе делаем глубокие надрезы по диагонали крест на крест. Посыпьте солью, перцем и натрите с обеих сторон.

2. Форму для запекания сбрызните оливковым маслом, выложите филе и хорошо смазываем песто соусом, попадая в надрезы.

3. Сверху выложите помидоры и запекайте при температуре 180-190 С примерно 20-25 минут.

4. Посыпьте натертой моцареллой и запекайте еще 15-20 минут!

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