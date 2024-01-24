Куриное филе с соусом песто: будет очень сочным и вкусным
Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных отбивных, котлет, а также его можно добавлять в салаты и просто запекать с овощами, тушить в соусах.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного филе с соусом песто и помидорами.
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Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- соль, перец
- 2 ст. л. соуса песто
- помидоры
- 150-170 г моцареллы
Способ приготовления:
1. В курином филе делаем глубокие надрезы по диагонали крест на крест. Посыпьте солью, перцем и натрите с обеих сторон.
2. Форму для запекания сбрызните оливковым маслом, выложите филе и хорошо смазываем песто соусом, попадая в надрезы.
3. Сверху выложите помидоры и запекайте при температуре 180-190 С примерно 20-25 минут.
4. Посыпьте натертой моцареллой и запекайте еще 15-20 минут!
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