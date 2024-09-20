Один из главных признаков вкусного красного борща – это насыщенный свекольный цвет. Но очень часто блюдо получается оранжевым. Это также влияет и на общий вкус. Поэтому в причине такого явления следует разобраться.

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Редакция FoodOboz расскажет о главных ошибках, из-за которых не получается приготовить насыщенный красный борщ. Следует обратить внимание на несколько простых нюансов.

Не тот сорт свеклы

Именно от качества свеклы зависит, насколько насыщен будет ваш борщ. Далеко не все сорта подходят для такого блюда. Выбирайте только овощи с темным цветом.

Не готовьте свеклу очень долго

Свеклу ни в коем случае не нужно тушить слишком долго, потому что она может потерять цвет. Ему хватает всего 15 минут. Больше готовить продукт просто не нужно.

Не жарьте свеклу вместе со всеми овощами

Чтобы свекла сохранила свой пигмент – ее лучше тушить отдельно от всех овощей. Под влиянием других веществ продукт может потускнеть.

Не пересушивайте свеклу

Если свекла пересушена – борщ будет не тусклой, а наоборот коричневой. Чтобы этого не произошло, постоянно помешивайте свеклу, а также добавляйте мясной бульон. Не забудьте накрывать свеклу крышкой.

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