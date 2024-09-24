Приготовление кофе – это настоящий ритуал. Для того чтобы ваш напиток имел совершенный вкус, нужно выбирать правильное зерно и даже заливать водой соответствующей температуры.

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Редакция FoodOboz на производстве кофе IDEALIST пообщалась с чемпионом Украины и бронзовым победителем международных соревнований по варке кофе в джезве Иваном Белоусовым. Эксперт рассказал, на что следует обратить внимание во время приготовления напитка дома.

Советы от эксперта, как правильно выбирать и заваривать кофе

Иван рассказывает, что при выборе кофе следует обратить особое внимание на способ обжарки. Например, если вы возьмете кофе, который обжарен специально под эспрессо и будете использовать его для домашнего заваривания в фильтре – кофе перезаварится и будет горьким. Оптимальная температура, которой нужно заваривать кофе – это 96 градусов. Если она будет выше – напиток получится переэстрагированным. Поэтому после того, как вода закипит, нужно подождать 1-2 минуты, а только после этого заливать.

Когда вы выбираете турку домой, обращайте внимание на то, чтобы она напоминала форму песочных часов. Бывают такие турки, которые очень сужены сверху – это не совсем правильно, потому что с узкой горловиной пена поднимается неравномерно, задерживается, и у вас получится смесь – снизу будет перезаварен кофе, а сверху недозаварен. На конечный вкус это очень плохо влияет.

Объем нужно выбирать по следующей схеме – одна турка под одну чашку. Почему так. Иван объясняет: "Бывает иногда, что приносят баняк, и вы его начинаете разливать по чашкам. В результате – кофейная гуща неравномерно попадает в чашку. Такой кофе также не будет вкусным".

На вопрос "можно ли заливать кофе холодной водой?", Иван дает четкий ответ – да! Научно не доказано, что это может повлиять на вкус напитка. Главное – это использовать очищенную воду и дать готовому напитку настояться примерно 5 минут для насыщенности вкуса.

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