С каждым годом увеличивается стоимость жизни, в то время как заработные платы далеко не всегда поспевают за этим показателем. Поэтому довольно часто людям приходится экономить, а также делать так, чтобы уменьшить собственные расходы. В первую очередь следует уменьшить количество пищевых отходов, ведь это деньги, которые были буквально выброшены за свалку.

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Чаще люди выбрасывают именно хлеб, ведь он очень быстро портится, или становится настолько черствым, что его но невозможно реанимировать. Как правильно хранить хлеб так, чтобы он оставался свежим как можно дольше, рассказали специалисты из King Arthur Baking.

Если вы возьмете целую буханку и начнете нарезать ее с края, то в результате вы получите большую открытую часть, которая очень быстро засохнет. Но, если сначала разрезать хлеб пополам и отрезать нужное количество кусков от одного из них, а затем оставшееся сложить вместе, срок хранения будет существенно продлен.

Эксперты также отмечают, что хлеб можно держать в холодильнике, только если вы планируете его поджарить. Во всех остальных случаях хлеб лучше хранить в хлебничке или бумажном пакете. Благодаря таким простым методам хлеб дома будет храниться гораздо дольше, что убережет вас от лишних затрат.

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