Многие годы в мире стоит вопрос: почему пицца, имеющая круглую форму, разрезается на треугольники и доставляется в квадратных коробках. Однако мало кто знает реальный ответ на этот вопрос.

А вот пользователь TikTok с ником @factbuddy21 все же смог раскрыть секрет такой странной упаковки для круглой пиццы, пишет Mirror.

В течение более 15 лет, для упаковки пиццы во всем мире используют коробки только квадратной формы. Такой диссонанс часто приводит к глубоким размышлениям людей. Но, на самом деле, все очень просто.

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Дело в том, что для изготовления картонной коробки круглой формы нужно было бы использовать два куска картона и тратить достаточно много времени на его сборку. А вот при изготовлении картонной коробки, к которой все мы привыкли, нужен только один кусок материала, а на его сборку уйдут считанные секунды.

Кроме этого, квадратные коробки также достаточно легко компактно сложить уже после их использования. В результате, большая часть подержанных коробок травляет именно на повторную переработку, а не просо в мусорный бак.

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