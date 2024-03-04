Основанная функция холодильника – сохранять свежесть продуктов. Поэтому мы часто бездумно кладем туда всю еду. Но это грубая ошибка.

Редакция FoodOboz расскажет, какие продукты не следует хранить в холодильнике. Всю последующую еду можно хранить в комнатных условиях.

Не храните в холодильнике варенье и консервы

В хранении этих продуктов в холодильнике просто нет нужды. Они могут долго стоять даже при комнатной температуре. Многие разнообразные баночки будут просто занимать место. Лучше найти место при комнатных условиях.

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Не храните в холодильнике мед

Такой продукт в холодильнике просто кристаллизуется и теряет свои свойства. Поэтому выберите место для меда где-нибудь на кухонной полке.

Не храните шоколад в холодильнике

После того, как шоколад полежит в холодильнике, он начинает покрываться белым налетом. Жиры и сахар выступают вверх. Такой шоколад есть можно, но он будет невкусным.

Не храните кофе в холодильнике

Кофе как губка втягивает в себя все ароматы. В результате, вы получите напиток с привкусом лука, рыбы и мяса и всех продуктов, которые есть в холодильнике. Выберите для кофе сухое темное место при комнатных условиях.

Не храните хлеб в холодильнике

Не дерма для хлеба есть специальные хлебницы и корзинки. В холодильнике продукт просто черствеет и есть его будет невозможно.

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