Лук – это продукт, которым мы пользуемся в течение года. Овощ необходим для приготовления многих повседневных блюд. Поэтому очень важно правильно хранить лук, чтобы он всегда имел удачный вкус и вид.

Редакция FoodOboz расскажет, где лучше хранить лук. Здесь много нюансов.

В каких условиях лучше сохраняется лук

Лук будет выглядеть хорошо, если соблюдены необходимые условия для него. А именно:

сухость

прохлада

отсутствие прямых солнечных лучей

оптимальная проветриваемость

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Также на качество лука вливает то, с какими овощами рядом вы ее храните.

Какое место дома лучше всего выбрать для хранения лука

Неотапливаемые помещения – идеальный вариант

Это может быть погреб, подвал, балкон, гараж. Влажность в этих местах достаточно высока, а температура низкая. Лучше всего положить лук в деревянные ящики или тканевые сетки. От пакетов из полиэтилена следует отказаться.

Можно ли хранить лук в холодильнике

Именно холодильник чаще всего выбирают хозяйки для хранения лука. Это допустимо, но из-за того, что дверь холодильника часто открывается – происходит перепад температуры. Поэтому лук через некоторое время все же начнет портиться.

Можно ли хранить лук в кухонном шкафу

Необходимых условий для того, чтобы лук хорошо хранился, в кухонном шкафу нет. Поэтому это не самый лучший вариант. Если другого варианта нет – нужно постоянно проверять состояние овоща, убирать испорченные плоды и протирать полки.

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