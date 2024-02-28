Картофеля дома всегда хранится много. Этот овощ нужен и для супа, и для пюре. и для многих других блюд. Поэтому плоды нужно правильно хранить, чтобы они быстро не портились.

Редакция FoodOboz расскажет, где лучше хранить картошку дома. Также, с чем рядом картошку лучше не класть.

Где можно хранить картофель

1. Картофель хорошо хранится в холодильнике.

Овощ можно положить в нижнее отделение. Для него нужно выделить место, где не было контактов с другими продуктами. Особенно с яблоками, которые выделяют этилен, потому что овощ быстро испортится.

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2. Найдите сухое и прохладное место

Если в холодильнике места нет – можно оставить картошку прямо на кухне. Главное – выбрать сухое и прохладное место. В него не должны попадать прямые солнечные лучи. Таким образом, картофель лучше всего хранить в сетке или корзине.

3. Картофель можно положить в бумажный мешок

Бумажный мешок не даст лишней влаге проникнуть в картофель. Такой вариант возможен.

Наряду с чем нельзя хранить картофель ни в коем случае

Очень часто картофель кладут вместе с такими овощами, как чеснок и лук. Но этого ни в коем случае нельзя делать. Продукты начнут портиться.

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