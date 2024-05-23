Желтый горох часто используют для приготовления супа. Также из такого продукта выходит питательная каша. Но приготовить горох бывает достаточно проблематично, потому что он может быть жестким и не развариться.

Поэтому редакция FoodOboz расскажет, как нельзя варить желтый горох. Такой продукт требует особой технологии.

Не покупайте целый горох

Чтобы горох быстро отварился – он должен быть колотый. Обратите на это внимание при покупке продукта.

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Не включайте слишком сильный огонь

Горох должен кипеть, но не переворачиваться. Поэтому не нужно производить максимальный огонь во время отваривания – медленное кипение будет способствовать равномерному приготовлению.

Не выбирайте кастрюлю с тонкими стенками

Важно выбрать правильную посуду. Горох достаточно быстро отварится, если готовить его в кастрюле с толстым дном. Идеально подходит котелок из чугуна.

Не игнорируйте замачивание

Чтобы горох сварился быстрее, его важно замочить на ночь в воде. Продукт набухает и становится достаточно мягким.

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