Картофель в мундире – это вкусное и питательное блюдо. Но на его приготовление нужно потерять около 40 минут. Однако, оказывается, существует способ, воспользовавшись которым, только через 10 минут на столе появится картофель в мундире, совмещенный с лучшими начинками и специями.

Как приготовить картофель в мундире за 10 минут и какие лайфхаки следует использовать, рассказал домашний повар Джош Элкин, пишет Mirror. В TikTok он рассказал, как это сделать с помощью микроволновки.

Для начала, говорит повар, нужно хорошо вымыть картофель и убрать из него все лишнее. После этого следует проколоть картофель вилкой и отправить его в микроволновку на 5 минут. Затем нужно перевернуть картофель и готовить еще 5 минут.

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Следующий шаг – разрезать картофель пополам и сделать на нем надрезы, похожие на делающиеся при манго.

Все, что остается, это добавить несколько кусков сливочного масла на горячий картофель, а также присыпать любимыми специями и солью.

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