Рис может быть просто гарниром или ингредиентом для многих блюд. В любом случае продукт нужно правильно приготовить. Крупинки могут слипаться или пригореть до кастрюли.

Редакция FoodOboz поделится рекомендациями по приготовлению вкусного риса. Есть несколько нюансов.

Сколько времени нужно варить рис

При приготовлении такого продукта важно учесть сорт риса, посуду, в которой вы его отвариваете, а также желаемую консистенцию. Чтобы классический белый рис был достаточно рассыпчатым, но не сухим – в кастрюле ему достаточно 20 минут, а в мультиварке до 40 минут. Коричневый или красный рис варится 40-60 минут.

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Как правильно готовить рис, чтобы он был вкусным

Избавьтесь от лишнего крахмала

Перед приготовлением нужно смыть избыточный крахмал с риса холодной водой, чтобы зернышки не были липкими. Воду следует заменить примерно 4 раза. Затем оставить рис в холодной воде замачиваться минимум на 30 минут.

Используйте правильную посуду

Если вы готовите рис в кастрюле на плите – лучше всего подходит посуда с толстым дном среднего размера. Такую же выбирайте и сковороду, чтобы продукт не пригорел и не слипался.

Не давайте рису сильно кипеть

Продукт должен вариться на минимальном огне. При этом не перемешивайте рис и накройте его крышкой. Только после этого рис получится вкусным и рассыпчатым. Сразу после приготовления не нужно перемешивать крупу – дайте минут 10 настояться.

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