Заваривание чая – это, казалось бы, самая простая задача, которая только может быть. Но именно этот напиток часто заваривают неправильно. Все дело только в одном простом действии.

О том, как не стоит заваривать чай, рассказало издание Mirror. Эту ошибку допускают все.

Что больше портит вкус чая

Речь идет именно о пакетированном чае. Как правило, пакетик сначала заливают кипятком, а спустя некоторое время вынимают его. При этом, большинство людей выжимают из него чай в чашку, с помощью ложки. Но таким образом вы только портите напиток.

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В чем причина

Жидкость, которая собирается в пакетике, содержит много дубильных веществ. Они, в свою очередь, очень горькие. Поэтому чай, в который вы выжимаете пакетик, тоже станет очень горьким. К тому же, при отжатии пакетика вы можете случайно его разорвать.

Как заваривать правильно

После того, как вы залили пакетик кипятком, дайте ему время настояться. Продолжительность зависит от того, насколько крепкий напиток вы хотите получить. После этого пакетик нужно вынуть и выбросить, не выдавливая в чашку.

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