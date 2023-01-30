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Легкий салат со свеклой без майонеза: вкусное блюдо на каждый день
Свекла – универсальный и всегда доступный овощ, из которого можно готовить легкие салаты на каждый день. Особенно вкусно свекла сочетается с луком, черносливом, изюмом, специями, чесноком, сметаной и некоторыми другими овощами.
В одном из кулинарных блогов (recepti_dariko) в Instagram был опубликован рецепт простого салата из свеклы с пикантной сметанной заправкой.
Ингредиенты:
- свекла отварная – 400-450 г (2 шт)
- сыр твердый – 100 г
- яйца вареные – 3 шт
Заправка:
- сметана – 2-3 ст. л.
- хрен – 2 ст. л.
- укроп свежий – пучок
- соль – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Заранее отварить свеклу. В готовом виде натереть на терке.
2. Сыр и яйца также натереть на терке.
3. Для заправки смешать сметану, хрен, соль и мелко нарубленный укроп.
4. Заправить салат и перемешать.
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