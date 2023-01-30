Легкий салат со свеклой без майонеза: вкусное блюдо на каждый день

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
7,3 т.
Легкий салат со свеклой без майонеза: вкусное блюдо на каждый день

Свекла – универсальный и всегда доступный овощ, из которого можно готовить легкие салаты на каждый день. Особенно вкусно свекла сочетается с луком, черносливом, изюмом, специями, чесноком, сметаной и некоторыми другими овощами.

В одном из кулинарных блогов (recepti_dariko) в Instagram был опубликован рецепт простого салата из свеклы с пикантной сметанной заправкой.

Рецепт салата со свеклой без майонеза

Ингредиенты:

  • свекла отварная – 400-450 г (2 шт)
  • сыр твердый – 100 г
  • яйца вареные – 3 шт
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Заправка:

  • сметана – 2-3 ст. л.
  • хрен – 2 ст. л.
  • укроп свежий – пучок
  • соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Заранее отварить свеклу. В готовом виде натереть на терке.

Свекольный салат без майонеза

2. Сыр и яйца также натереть на терке.

3. Для заправки смешать сметану, хрен, соль и мелко нарубленный укроп.

Салат из свеклы

4. Заправить салат и перемешать.

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