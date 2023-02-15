Свекла – универсальный и всегда доступный овощ, из которого можно готовить легкие салаты на каждый день. Особенно вкусно свекла сочетается с луком, черносливом, изюмом, специями, чесноком, сметаной и некоторыми другими овощами.

В одном из кулинарных блогов (recepti_dariko) в Instagram был опубликован рецепт простого салата из свеклы с пикантной сметанной заправкой.

Ингредиенты:

свекла отварная – 400-450 г (2 шт)

сыр твердый – 100 г

яйца вареные – 3 шт

Видео дня

Заправка:

сметана – 2-3 ст. л.

хрен – 2 ст. л.

укроп свежий – пучок

соль – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

1. Заранее отварить свеклу. В готовом виде натереть на терке.

2. Сыр и яйца также натереть на терке.

3. Для заправки смешать сметану, хрен, соль и мелко нарубленный укроп.

4. Заправить салат и перемешать.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: