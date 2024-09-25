Ленивые бризоли с сочным фаршем: что использовать для непревзойденного вкуса
Бризоли – это не блюдо, а способ приготовления, во время которого в омлет заворачивается начинка, запекается в духовке и обжаривается на сковороде. Но в Украине это блюдо готовят немного иначе, используя вафельные лепешки.
Фудблогер Валентина Кущ в Instagram показала, как приготовить ленивые бризоли таким образом, чтобы они получились не хуже оригинального рецепта и точно понравились всем. В результате получится очень вкусное блюдо, которое отлично подойдет и в качестве обеда, и как перекус.
Ингредиенты
- Фарш – 500 г
- Лук – 1 шт
- Вафельные лепешки
- Яйца – 3 шт
- Молоко – 2-3 ст.л.
- Соль
- Перец
- Масло
Способ приготовления
1. К фаршу добавляем натертый на мелкой терке лук, соль и перец. Перемешиваем до однородности.
2. Выкладываем на лепешки мясную начинку тонкой прослойкой. Сверху накрываем лепешкой.
3. Взбиваем яйца с молоком.
4. Если вы пользуетесь большими лепешками, разрезаем их на порционные куски.
5. Каждую бризоль погружаем в яичную смесь и жарим с двух сторон на сковороде с маслом на среднем огне до золотистости.
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