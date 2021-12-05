Небанальные постные десерты на любой вкус: топ-3 рецептов

С 28 ноября у всех православных христиан начался Великий пост. По церковному уставу в этот период действуют некоторые ограничения в пище. В частности, в молочных и мясных продуктах. То же самое касается и сладостей – важно, чтобы десерты не содержали в себе молока и животных жиров.

Какими десертами можно порадовать себя в пост и какие сладости приготовить – расскажет редакция FoodOboz.

Лимонное печенье по рецепту фудблогера prasadam_food. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Минеральная вода – 3 ст. л.

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Цедра 1 лимона

Сок 1\2 лимона

Масло – 100 мл

Сахар – 100 г

Мука – 300 г

Сода – 0,5 ч. л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Смешать воду, цедру, сок лимона, растительное масло, сахар и соль.

2. Просеять в массу муку с содой. Замесить тесто.

3. Сформировать печенье. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.

Рогалики с маком по рецепту фудблогера bonappetit.ssm. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Теплая вода – 250 мл

Дрожжи – 100 г

Масло – 250 мл

Сахар – 2 ст. л.

Масло

Мука

Мак

Способ приготовления:

1. Дрожжи и сахар растворить в теплой воде.

2. Сразу добавить остальные ингредиенты и замесить тесто.

3. Раскатать в пласт, вырезать треугольнички, положить начинку и завернуть рогалик.

4. Выложить на противень и выпекать при температуре 220 градусов 15-20 минут.

Банановые ириски по рецепту kramnychka_porad. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Банан – 1-2 шт

Какао-порошок – 1 ст. л.

Кероб – 1 ст. л.

Молотая корица – 1\2 ч. л.

Кокосовое масло – 1\2 ст.

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты с помощью блендера.

2. Отдержку перелить в форму и поставить в морозильную камеру на 30 минут.

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