Небанальные постные десерты на любой вкус: топ-3 рецептов

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,2 т.
Небанальные постные десерты на любой вкус: топ-3 рецептов

С 28 ноября у всех православных христиан начался Великий пост. По церковному уставу в этот период действуют некоторые ограничения в пище. В частности, в молочных и мясных продуктах. То же самое касается и сладостей – важно, чтобы десерты не содержали в себе молока и животных жиров.

Какими десертами можно порадовать себя в пост и какие сладости приготовить – расскажет редакция FoodOboz.

Лимонное печенье по рецепту фудблогера prasadam_food. Опубликовано в Instagram.

Лимонное печенье с тыквенными семенами

Ингредиенты:

  • Минеральная вода – 3 ст. л.

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  • Цедра 1 лимона

  • Сок 1\2 лимона

  • Масло – 100 мл

  • Сахар – 100 г

  • Мука – 300 г

  • Сода – 0,5 ч. л.

  • Соль – щепотка

Лимон – ингредиент для печенья

Способ приготовления:

1. Смешать воду, цедру, сок лимона, растительное масло, сахар и соль.

2. Просеять в массу муку с содой. Замесить тесто.

3. Сформировать печенье. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.

Рогалики с маком по рецепту фудблогера bonappetit.ssm. Опубликовано в Instagram.

Рогалики с маком

Ингредиенты:

  • Теплая вода – 250 мл

  • Дрожжи – 100 г

  • Масло – 250 мл

  • Сахар – 2 ст. л.

  • Масло

  • Мука

  • Мак

Мак в выпечке

Способ приготовления:

1. Дрожжи и сахар растворить в теплой воде.

2. Сразу добавить остальные ингредиенты и замесить тесто.

3. Раскатать в пласт, вырезать треугольнички, положить начинку и завернуть рогалик.

Формирование рогаликов

4. Выложить на противень и выпекать при температуре 220 градусов 15-20 минут.

Банановые ириски по рецепту kramnychka_porad. Опубликовано в Instagram.

Ириски с бананом

Ингредиенты:

  • Банан – 1-2 шт

  • Какао-порошок – 1 ст. л.

  • Кероб – 1 ст. л.

  • Молотая корица – 1\2 ч. л.

  • Кокосовое масло – 1\2 ст.

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты с помощью блендера.

2. Отдержку перелить в форму и поставить в морозильную камеру на 30 минут.

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