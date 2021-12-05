Небанальные постные десерты на любой вкус: топ-3 рецептов
С 28 ноября у всех православных христиан начался Великий пост. По церковному уставу в этот период действуют некоторые ограничения в пище. В частности, в молочных и мясных продуктах. То же самое касается и сладостей – важно, чтобы десерты не содержали в себе молока и животных жиров.
Какими десертами можно порадовать себя в пост и какие сладости приготовить – расскажет редакция FoodOboz.
Лимонное печенье по рецепту фудблогера prasadam_food. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Минеральная вода – 3 ст. л.
Цедра 1 лимона
Сок 1\2 лимона
Масло – 100 мл
Сахар – 100 г
Мука – 300 г
Сода – 0,5 ч. л.
Соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Смешать воду, цедру, сок лимона, растительное масло, сахар и соль.
2. Просеять в массу муку с содой. Замесить тесто.
3. Сформировать печенье. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.
Рогалики с маком по рецепту фудблогера bonappetit.ssm. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Теплая вода – 250 мл
Дрожжи – 100 г
Масло – 250 мл
Сахар – 2 ст. л.
Масло
Мука
Мак
Способ приготовления:
1. Дрожжи и сахар растворить в теплой воде.
2. Сразу добавить остальные ингредиенты и замесить тесто.
3. Раскатать в пласт, вырезать треугольнички, положить начинку и завернуть рогалик.
4. Выложить на противень и выпекать при температуре 220 градусов 15-20 минут.
Банановые ириски по рецепту kramnychka_porad. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
Банан – 1-2 шт
Какао-порошок – 1 ст. л.
Кероб – 1 ст. л.
Молотая корица – 1\2 ч. л.
Кокосовое масло – 1\2 ст.
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты с помощью блендера.
2. Отдержку перелить в форму и поставить в морозильную камеру на 30 минут.
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