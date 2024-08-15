Невероятная галета с персиками: самый простой рецепт теста
Галета – это тот вид выпечки, который точно нравится всем, и даже хозяйкам, которые его готовят. Дело в том, что он не только вкусен, но довольно легко готовится. А еще можно использовать любую начинку по вкусу.
Фудблогер Екатерина Коломоец решила еще больше спросить о работе над галетой. В Instagram она предложила рецепт ее приготовления с персиковой начинкой, предоставив самый простой вариант теста.
Ингредиенты для теста
- Мука – 225 гр
- Сливочное масло холодное – 150 гр
- Сахар – 2 ст.л.
- Соль – щепотка
- Ледяная вода – 3 ст.л.
Ингредиенты для начинки
- Персики – 2-3 шт
- Крахмал кукурузный – 1 ст.л.
- Сахар – 1 ст.л.
- Желток – 1 шт
- Орехи измельченные
Способ приготовления
1. В просеянную муку добавить сахар, соль и тщательно перемешать.
2. Обвалять холодное масло в муке и натереть на терке.
3. Перемешать в крошку. Добавить ледяную воду и замесить эластичное тесто.
4. Тесто положить в пищевую пленку/пакет и в холодильник на 30-40 минут.
5. Персики тщательно промыть, просушить, удалить косточку и нарезать тоненькими пластинами.
6. Тесто раскатываем на пергаменте и выкладываем на него персики, немного отступая от краев.
7. Персики посыпаем крахмалом с сахаром.
8. Формируем галету.
9. Борты смазываем желтком и присыпаем измельченными орехами.
10. Выпекаем в течение 30-40 минут при 180 градусах.
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