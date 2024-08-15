Галета – это тот вид выпечки, который точно нравится всем, и даже хозяйкам, которые его готовят. Дело в том, что он не только вкусен, но довольно легко готовится. А еще можно использовать любую начинку по вкусу.

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Фудблогер Екатерина Коломоец решила еще больше спросить о работе над галетой. В Instagram она предложила рецепт ее приготовления с персиковой начинкой, предоставив самый простой вариант теста.

Ингредиенты для теста

Мука – 225 гр

Сливочное масло холодное – 150 гр

Сахар – 2 ст.л.

Соль – щепотка

Ледяная вода – 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки

Персики – 2-3 шт

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Желток – 1 шт

Орехи измельченные

Способ приготовления

1. В просеянную муку добавить сахар, соль и тщательно перемешать.

2. Обвалять холодное масло в муке и натереть на терке.

3. Перемешать в крошку. Добавить ледяную воду и замесить эластичное тесто.

4. Тесто положить в пищевую пленку/пакет и в холодильник на 30-40 минут.

5. Персики тщательно промыть, просушить, удалить косточку и нарезать тоненькими пластинами.

6. Тесто раскатываем на пергаменте и выкладываем на него персики, немного отступая от краев.

7. Персики посыпаем крахмалом с сахаром.

8. Формируем галету.

9. Борты смазываем желтком и присыпаем измельченными орехами.

10. Выпекаем в течение 30-40 минут при 180 градусах.

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