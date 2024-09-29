Оливье по-новому: как приготовить привычный для всех салат в виде торта
Оливье – это классический салат, хорошо знакомый нам с детства. Но сейчас ему на смену пришли другие блюда, поэтому чтобы оливье не терял свою популярность, некоторые хозяйки пытаются придать ему новое дыхание.
Так, например, это здорово получилось у фудблогера Юлии Микулич. В Instagram она показала, как готовит оливье по-новому. Кулиранка также удивила тем, что подала этот салат в виде торта.
Ингредиенты
- Картофель – 3 шт
- Лук – 1 шт
- Куриное филе – 1 шт
- Горох консервированный – 1 банка
- Морковь по-корейски – 120 гр
- Огурцы – 3 шт
- Яйца – 5 шт
- Майонез
Способ приготовления
1.Куриное филе поджарить до готовности.
2. Картошку и яйца отварить.
3. Составляем салат. Картофель натрите на мелкой терке и выложите первым слоем. Немного подсолите ее и смажьте майонезом.
4. Лук нарежьте и выложите на картофель. Смажьте ее майонезом.
5. Мясо нарежьте и выложите на лук. Смажьте майонезом.
6. На мясо выложите горох. Можно без майонеза.
7. Морковь по-корейски нарежьте и выложите на горох. Смажьте ее майонезом.
8. Натрите огурцы на мелкой терке, отожмите, выложите на морковь, немного посолите и выложите на морковь. Смажьте майонезом.
9. Яйца натрите на мелкой терке и выложите на огурцы. Добавьте майонез.
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