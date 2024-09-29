Оливье – это классический салат, хорошо знакомый нам с детства. Но сейчас ему на смену пришли другие блюда, поэтому чтобы оливье не терял свою популярность, некоторые хозяйки пытаются придать ему новое дыхание.

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Так, например, это здорово получилось у фудблогера Юлии Микулич. В Instagram она показала, как готовит оливье по-новому. Кулиранка также удивила тем, что подала этот салат в виде торта.

Ингредиенты

Картофель – 3 шт

Лук – 1 шт

Куриное филе – 1 шт

Горох консервированный – 1 банка

Морковь по-корейски – 120 гр

Огурцы – 3 шт

Яйца – 5 шт

Майонез

Способ приготовления

1.Куриное филе поджарить до готовности.

2. Картошку и яйца отварить.

3. Составляем салат. Картофель натрите на мелкой терке и выложите первым слоем. Немного подсолите ее и смажьте майонезом.

4. Лук нарежьте и выложите на картофель. Смажьте ее майонезом.

5. Мясо нарежьте и выложите на лук. Смажьте майонезом.

6. На мясо выложите горох. Можно без майонеза.

7. Морковь по-корейски нарежьте и выложите на горох. Смажьте ее майонезом.

8. Натрите огурцы на мелкой терке, отожмите, выложите на морковь, немного посолите и выложите на морковь. Смажьте майонезом.

9. Яйца натрите на мелкой терке и выложите на огурцы. Добавьте майонез.

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