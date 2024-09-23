Осенние мини-пиццы в виде тыкв: как приготовить атмосферное блюдо
Осенняя пора всегда ассоциируется с теплом, домашней выпечкой и тыквами. И все это можно объединить в одном блюде. Очень удачной идеей будет сделать рыхлые мини-пиццы, в виде тыквы. Внутри совершенно традиционная внутренность.
Идея приготовления мини-пиц тыкв опубликована на странице фудблогерки Валерии Велигуры (yummy.lera ) в Instagram. Главное – приготовить рыхлое тесто.
Ингредиенты для теста:
- мука – 450-500 г
- живые дрожжи или сухие дрожжи – 15 г
- сахар – 30 г
- соль – щепотка
- молоко – 200 мл.
- яйца – 1 шт.
- сливочное масло – 300 г
- масло – 30 мл.
Ингредиенты для начинки:
- томатный соус
- салями
- много сыра ⠀
Способ приготовления теста:
1. В глубокую емкость просеять 300 г муки, добавить сахар, соль, дрожжи и перемешать.
2. В отдельной емкости соединить теплое молоко, яйцо, растопленное сливочное и растительное масло.
3. Добавить жидкие ингредиенты в сухие и хорошо перемешать.
4. Постепенно просеять оставшуюся муку и замешать мягкое эластическое тесто (мука может пойти как больше так и меньше. Главное – не забить тесто, оно должно быть очень мягким.
5. Уложить его в глубокую емкость, накрываем пищевой пленкой, полотенцем и убираем в теплое место на 30-40 мин. ⠀
6. Собрать пиццы-булочки: обомнуть поднявшееся тесто, разделить на 12 частей и каждую раскатать в круг.
7. В центр положить начинку и хорошо защелкнуть края.
8. Придать форму тыквы с помощью нити.
9. Положить булочки-пицца на лист с пергаментом, накрыть пищевой пленкой, полотенцем и убрать в теплое место на 10-15 минут.
10. После этого выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
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