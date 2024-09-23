Осенние мини-пиццы в виде тыкв: как приготовить атмосферное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Осенние мини-пиццы в виде тыкв: как приготовить атмосферное блюдо

Осенняя пора всегда ассоциируется с теплом, домашней выпечкой и тыквами. И все это можно объединить в одном блюде. Очень удачной идеей будет сделать рыхлые мини-пиццы, в виде тыквы. Внутри совершенно традиционная внутренность.

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Идея приготовления мини-пиц тыкв опубликована на странице фудблогерки Валерии Велигуры (yummy.lera ) в Instagram. Главное – приготовить рыхлое тесто.

Осенние мини-пиццы в виде тыкв: как приготовить атмосферное блюдо

Ингредиенты для теста:

  • мука – 450-500 г
  • живые дрожжи или сухие дрожжи – 15 г
  • сахар – 30 г
  • соль – щепотка
  • молоко – 200 мл.
  • яйца – 1 шт.
  • сливочное масло – 300 г
  • масло – 30 мл.

Ингредиенты для начинки:

  • томатный соус
  • салями
  • много сыра ⠀

Способ приготовления теста:

Осенние мини-пиццы в виде тыкв: как приготовить атмосферное блюдо

1. В глубокую емкость просеять 300 г муки, добавить сахар, соль, дрожжи и перемешать.

2. В отдельной емкости соединить теплое молоко, яйцо, растопленное сливочное и растительное масло.

3. Добавить жидкие ингредиенты в сухие и хорошо перемешать.

Осенние мини-пиццы в виде тыкв: как приготовить атмосферное блюдо

4. Постепенно просеять оставшуюся муку и замешать мягкое эластическое тесто (мука может пойти как больше так и меньше. Главное – не забить тесто, оно должно быть очень мягким.

5. Уложить его в глубокую емкость, накрываем пищевой пленкой, полотенцем и убираем в теплое место на 30-40 мин. ⠀

Осенние мини-пиццы в виде тыкв: как приготовить атмосферное блюдо

6. Собрать пиццы-булочки: обомнуть поднявшееся тесто, разделить на 12 частей и каждую раскатать в круг.

7. В центр положить начинку и хорошо защелкнуть края.

Осенние мини-пиццы в виде тыкв: как приготовить атмосферное блюдо

8. Придать форму тыквы с помощью нити.

Осенние мини-пиццы в виде тыкв: как приготовить атмосферное блюдо

9. Положить булочки-пицца на лист с пергаментом, накрыть пищевой пленкой, полотенцем и убрать в теплое место на 10-15 минут.

Осенние мини-пиццы в виде тыкв: как приготовить атмосферное блюдо

10. После этого выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

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