Осенняя пора всегда ассоциируется с теплом, домашней выпечкой и тыквами. И все это можно объединить в одном блюде. Очень удачной идеей будет сделать рыхлые мини-пиццы, в виде тыквы. Внутри совершенно традиционная внутренность.

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Идея приготовления мини-пиц тыкв опубликована на странице фудблогерки Валерии Велигуры (yummy.lera ) в Instagram. Главное – приготовить рыхлое тесто.

Ингредиенты для теста:

мука – 450-500 г

живые дрожжи или сухие дрожжи – 15 г

сахар – 30 г

соль – щепотка

молоко – 200 мл.

яйца – 1 шт.

сливочное масло – 300 г

масло – 30 мл.

Ингредиенты для начинки:

томатный соус

салями

много сыра ⠀

Способ приготовления теста:

1. В глубокую емкость просеять 300 г муки, добавить сахар, соль, дрожжи и перемешать.

2. В отдельной емкости соединить теплое молоко, яйцо, растопленное сливочное и растительное масло.

3. Добавить жидкие ингредиенты в сухие и хорошо перемешать.

4. Постепенно просеять оставшуюся муку и замешать мягкое эластическое тесто (мука может пойти как больше так и меньше. Главное – не забить тесто, оно должно быть очень мягким.

5. Уложить его в глубокую емкость, накрываем пищевой пленкой, полотенцем и убираем в теплое место на 30-40 мин. ⠀

6. Собрать пиццы-булочки: обомнуть поднявшееся тесто, разделить на 12 частей и каждую раскатать в круг.

7. В центр положить начинку и хорошо защелкнуть края.

8. Придать форму тыквы с помощью нити.

9. Положить булочки-пицца на лист с пергаментом, накрыть пищевой пленкой, полотенцем и убрать в теплое место на 10-15 минут.

10. После этого выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

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