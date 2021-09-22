Паста Амосова: блюдо поколений в домашних условиях

Паста Амосова – уникальная разработка украинского и советского врача Николая Амосова. В период осеннего авитаминоза такое блюдо особенно актуально, ведь в его состав входит много полезных компонентов. Паста долго хранится в холодильнике, а ее приготовление занимает совсем мало времени. Можно давать детям в школу или брать с собой на работу.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеей приготовления пасты Амосова в домашних условиях, рецепт которой опубликовала фитнес-тренер Юлия Шевелева на своей странице в Instagram.

Польза пасты Амосова по словам эксперта

укрепляет иммунитет

положительно влияет на работу сердца

нормализирует кровообращение

оказывает противовоспалительное действие

Ингредиенты:

чернослив – 200 г

черные изюм – 200 г

курага - 200 г

инжир – 200 г

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грецкие орехи – 200 г

лимон – 1 шт

мед – 200 г

Способ приготовления:

Сухофрукты промыть, хорошо просушить. Все измельчить в блендере или на мясорубке. Добавить мед. Поместить в стеклянную банку и поставить в холодильник. Есть можно на следующий день.

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