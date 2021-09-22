Паста Амосова: блюдо поколений в домашних условиях

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,1 т.
Паста Амосова: блюдо поколений в домашних условиях

Паста Амосова – уникальная разработка украинского и советского врача Николая Амосова. В период осеннего авитаминоза такое блюдо особенно актуально, ведь в его состав входит много полезных компонентов. Паста долго хранится в холодильнике, а ее приготовление занимает совсем мало времени. Можно давать детям в школу или брать с собой на работу.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеей приготовления пасты Амосова в домашних условиях, рецепт которой опубликовала фитнес-тренер Юлия Шевелева на своей странице в Instagram.

Польза пасты Амосова по словам эксперта

  • укрепляет иммунитет

  • положительно влияет на работу сердца

  • нормализирует кровообращение

  • оказывает противовоспалительное действие

Ингредиенты:

  • чернослив – 200 г

  • черные изюм – 200 г

  • курага - 200 г

  • инжир – 200 г

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Ингредиенты для приготовления пасты Амосова

Способ приготовления:

  1. Сухофрукты промыть, хорошо просушить.

  2. Все измельчить в блендере или на мясорубке.

  3. Добавить мед.

  4. Поместить в стеклянную банку и поставить в холодильник.

  5. Есть можно на следующий день.

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