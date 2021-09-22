Паста Амосова: блюдо поколений в домашних условиях
Паста Амосова – уникальная разработка украинского и советского врача Николая Амосова. В период осеннего авитаминоза такое блюдо особенно актуально, ведь в его состав входит много полезных компонентов. Паста долго хранится в холодильнике, а ее приготовление занимает совсем мало времени. Можно давать детям в школу или брать с собой на работу.
Сегодня редакция FoodOboz делится идеей приготовления пасты Амосова в домашних условиях, рецепт которой опубликовала фитнес-тренер Юлия Шевелева на своей странице в Instagram.
Польза пасты Амосова по словам эксперта
укрепляет иммунитет
положительно влияет на работу сердца
нормализирует кровообращение
оказывает противовоспалительное действие
Ингредиенты:
чернослив – 200 г
черные изюм – 200 г
курага - 200 г
инжир – 200 г
Способ приготовления:
Сухофрукты промыть, хорошо просушить.
Все измельчить в блендере или на мясорубке.
Добавить мед.
Поместить в стеклянную банку и поставить в холодильник.
Есть можно на следующий день.
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