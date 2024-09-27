Пикантные маринованные сливы на зиму: как приготовить вкусную закуску
Маринованные сливы – отличная праздничная закуска на зиму, которую стоит готовить прямо сейчас. Благодаря пряному маринаду плоды будут обладать приятным пикантным вкусом. Можно использовать для разных салатов или подавать в самостоятельном виде к мясу.
Идея приготовления маринованных слив к мясу опубликована на странице фудблогера Иванны Бабий (ivanka babiy) в Instagram. Такая заготовка отлично сохраняется.
Ингредиенты на 5 килограмм слив:
- сахар – 40 ч.л.
- соль (каменная) –10 ч.л.
- яблочный или винный уксус – 13 ч.л.
- лавровые листья
- оливковое масло – 10 ст.л.
- гвоздика
- вода
Способ приготовления:
1. Сливы помыть и дать им просохнуть.
2. Простерилизовать банки.
3. В банки выложить лавровый лист по 1 шт. в каждую банку и по 2 гвоздики, сливы.
4. Залить горячей водой, не кипятком, а так, чтобы вода имела 80 градусов.
5. Даем постоять 15 минут.
6. Слить из слив воду в кастрюлю и добавить оставшиеся ингредиенты.
7. Маринад варить 10 минут.
8. Залить маринадом сливы, накрыть крышками и стерилизовать 1-2 минуты от закипания.
9. Закатать и перевернуть банки вверх дном и накрыть одеялом.
10. Когда полностью остынет, можем ставить банки в холодное место.
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