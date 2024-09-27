Маринованные сливы – отличная праздничная закуска на зиму, которую стоит готовить прямо сейчас. Благодаря пряному маринаду плоды будут обладать приятным пикантным вкусом. Можно использовать для разных салатов или подавать в самостоятельном виде к мясу.

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Идея приготовления маринованных слив к мясу опубликована на странице фудблогера Иванны Бабий (ivanka babiy) в Instagram. Такая заготовка отлично сохраняется.

Ингредиенты на 5 килограмм слив:

сахар – 40 ч.л.

соль (каменная) –10 ч.л.

яблочный или винный уксус – 13 ч.л.

лавровые листья

оливковое масло – 10 ст.л.

гвоздика

вода

Способ приготовления:

1. Сливы помыть и дать им просохнуть.

2. Простерилизовать банки.

3. В банки выложить лавровый лист по 1 шт. в каждую банку и по 2 гвоздики, сливы.

4. Залить горячей водой, не кипятком, а так, чтобы вода имела 80 градусов.

5. Даем постоять 15 минут.

6. Слить из слив воду в кастрюлю и добавить оставшиеся ингредиенты.

7. Маринад варить 10 минут.

8. Залить маринадом сливы, накрыть крышками и стерилизовать 1-2 минуты от закипания.

9. Закатать и перевернуть банки вверх дном и накрыть одеялом.

10. Когда полностью остынет, можем ставить банки в холодное место.

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