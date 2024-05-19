Пирожки со спаржей и фетой: быстрая закуска из готового теста

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
6
Пирожки со спаржей и фетой: быстрая закуска из готового теста

Хватит готовить обычные пирожки! Пора двигаться дальше и сделать из надоевшего блюда настоящий кулинарный шедевр.

Именно так, по-видимому, подумала фудблогер с ником vika marchenko. В Instagram она предложила рецепт приготовления пирожков со спаржей и фетой с использованием теста фило. Особый вкус этому блюду, которое, кстати, можно использовать как закуску, добавляет мед.

Пирожки со спаржей и фетой: быстрая закуска из готового теста
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Ингредиенты

  • Тесто фило
  • Спаржа
  • Фета
  • Масло для смазки
  • Кунжут
  • Желток для смазки
  • Мед

Способ приготовления

1. Спаржу помыть, обсушить бумажным полотенцем и отломить сухие кончики.

2. Листок теста фило смазать маслом, поставить на край спаржу, фету и закрутить.

Пирожки со спаржей и фетой: быстрая закуска из готового теста

3. Смазать желтком и посыпать кунжутом.

Пирожки со спаржей и фетой: быстрая закуска из готового теста

4. Вырезать в течение 15 минут при температуре 190 градусов.

Пирожки со спаржей и фетой: быстрая закуска из готового теста

5. Перед подачей полить медом.

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