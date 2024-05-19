Хватит готовить обычные пирожки! Пора двигаться дальше и сделать из надоевшего блюда настоящий кулинарный шедевр.

Именно так, по-видимому, подумала фудблогер с ником vika marchenko. В Instagram она предложила рецепт приготовления пирожков со спаржей и фетой с использованием теста фило. Особый вкус этому блюду, которое, кстати, можно использовать как закуску, добавляет мед.

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Ингредиенты

Тесто фило

Спаржа

Фета

Масло для смазки

Кунжут

Желток для смазки

Мед

Способ приготовления

1. Спаржу помыть, обсушить бумажным полотенцем и отломить сухие кончики.

2. Листок теста фило смазать маслом, поставить на край спаржу, фету и закрутить.

3. Смазать желтком и посыпать кунжутом.

4. Вырезать в течение 15 минут при температуре 190 градусов.

5. Перед подачей полить медом.

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