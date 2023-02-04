В процессе приготовления домашних пирожков самое важное – сделать удачное тесто, от которого зависит вкус и длительность хранения хлебобулочного изделия. Начинка может быть любая: соленая или сладкая.

В одном из кулинарных блогов (lvivski.recipes) в Instagram был опубликован рецепт домашних сдобных пирожков с грибами и сыром, в основе которых самое простое дрожжевое тесто, которое можно приготовить на воде или молоке.

Видео дня

Ингредиенты:

Тесто:

мука – 600 г

дрожжи сухие – 6 г

сахар – 40 г

соль – 10 г

масло растительное\подсолнечное – 90 мл

яйца – 3 шт

молоко\вода – 100 мл

Начинка:

грибы – 400 г

лук – 1 шт

чеснок – 3 зубчика

сыр твердый – 150 г

оливковое масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно смешать дрожжи с мукой, добавить сахар, соль, яйца, молоко, тщательно перемешать. Добавить масло и замесить эластичное тесто. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить на 15 минут в теплом месте.

2. Тем временем подготовить начинку. Сыр натереть на терке, а остальные ингредиенты порезать кубиками и обжарить до готовности. Добавить соль и специи.

3. Из готового теста сформировать пирожки с начинкой. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

4. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: