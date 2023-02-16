Пирожки в духовке за 15 минут: рецепт идеального дрожжевого теста
В процессе приготовления домашних пирожков самое важное – сделать удачное тесто, от которого зависит вкус и длительность хранения хлебобулочного изделия. Начинка может быть любая: соленая или сладкая.
В одном из кулинарных блогов (lvivski.recipes) в Instagram был опубликован рецепт домашних сдобных пирожков с грибами и сыром, в основе которых самое простое дрожжевое тесто, которое можно приготовить на воде или молоке.
Ингредиенты:
Тесто:
- мука – 600 г
- дрожжи сухие – 6 г
- сахар – 40 г
- соль – 10 г
- масло растительное\подсолнечное – 90 мл
- яйца – 3 шт
- молоко\вода – 100 мл
Начинка:
- грибы – 400 г
- лук – 1 шт
- чеснок – 3 зубчика
- сыр твердый – 150 г
- оливковое масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно смешать дрожжи с мукой, добавить сахар, соль, яйца, молоко, тщательно перемешать. Добавить масло и замесить эластичное тесто. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить на 15 минут в теплом месте.
2. Тем временем подготовить начинку. Сыр натереть на терке, а остальные ингредиенты порезать кубиками и обжарить до готовности. Добавить соль и специи.
3. Из готового теста сформировать пирожки с начинкой. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
4. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.
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