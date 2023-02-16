Пирожки в духовке за 15 минут: рецепт идеального дрожжевого теста

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
2,5 т.
Пирожки в духовке за 15 минут: рецепт идеального дрожжевого теста

В процессе приготовления домашних пирожков самое важное – сделать удачное тесто, от которого зависит вкус и длительность хранения хлебобулочного изделия. Начинка может быть любая: соленая или сладкая.

В одном из кулинарных блогов (lvivski.recipes) в Instagram был опубликован рецепт домашних сдобных пирожков с грибами и сыром, в основе которых самое простое дрожжевое тесто, которое можно приготовить на воде или молоке.

Рецепт пирожков с грибами и сыром из дрожжевого теста
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Ингредиенты:

Тесто:

  • мука – 600 г
  • дрожжи сухие – 6 г
  • сахар – 40 г
  • соль – 10 г
  • масло растительное\подсолнечное – 90 мл
  • яйца – 3 шт
  • молоко\вода – 100 мл

Начинка:

  • грибы – 400 г
  • лук – 1 шт
  • чеснок – 3 зубчика
  • сыр твердый – 150 г
  • оливковое масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно смешать дрожжи с мукой, добавить сахар, соль, яйца, молоко, тщательно перемешать. Добавить масло и замесить эластичное тесто. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить на 15 минут в теплом месте.

Дрожжевое тесто на пирожки

2. Тем временем подготовить начинку. Сыр натереть на терке, а остальные ингредиенты порезать кубиками и обжарить до готовности. Добавить соль и специи.

Пирожки в духовке

3. Из готового теста сформировать пирожки с начинкой. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

Пирожки с соленой начинкой

4. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.

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