Кабачки – очень питательный продукт, из которого можно готовить разнообразные оладьи, запеканки или просто жарить в муке и яйце. Также великолепной идеей будет сделать полезный крем-суп. Не забудьте добавить один простой ингредиент, который прекрасно сочетается с овощами и сделает блюдо совершенной.

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Идея приготовления полезного и сытного крем-супа из кабачков опубликована на странице эксперта по здоровому питанию Дарьи Дорошкевич (treskablog) в Instagram. Особый ингредиент. о котором идет речь – это чабрец.

Ингредиенты:

кабачки – 500 г

куриный или овощной бульон – 500 мл.

сливки жирностью 20% – 200 мл.

картофель – 3 шт. (нарезать кубиком)

репчатый лук – 1/2 (измельчить)

чеснок – 2 зубчика (измельчить

соль – по вкусу

оливковое масло – 2 ст.л.

сливочное масло – 10 г

чабрец – 3 веточки свежего или 1 ч.л. сушеного

Способ приготовления:

1. На масле и подсолнечном масле обжарить лук и чеснок до прозрачности.

2. Добавить к ним картофель, залить бульоном или водой.

3. Посолить, проварить 10 минут.

4. Добавить кабачок кубиками и чабрецом, варить еще 15 минут.

5. Затем все взбить блендером до идеального крем-супа, можно оставить кусочки.

6. В конце добавить сливки, довести до кипения и выключить.

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