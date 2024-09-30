Питательный кабачковый крем-суп: добавьте один особенный ингредиент
Кабачки – очень питательный продукт, из которого можно готовить разнообразные оладьи, запеканки или просто жарить в муке и яйце. Также великолепной идеей будет сделать полезный крем-суп. Не забудьте добавить один простой ингредиент, который прекрасно сочетается с овощами и сделает блюдо совершенной.
Идея приготовления полезного и сытного крем-супа из кабачков опубликована на странице эксперта по здоровому питанию Дарьи Дорошкевич (treskablog) в Instagram. Особый ингредиент. о котором идет речь – это чабрец.
Ингредиенты:
- кабачки – 500 г
- куриный или овощной бульон – 500 мл.
- сливки жирностью 20% – 200 мл.
- картофель – 3 шт. (нарезать кубиком)
- репчатый лук – 1/2 (измельчить)
- чеснок – 2 зубчика (измельчить
- соль – по вкусу
- оливковое масло – 2 ст.л.
- сливочное масло – 10 г
- чабрец – 3 веточки свежего или 1 ч.л. сушеного
Способ приготовления:
1. На масле и подсолнечном масле обжарить лук и чеснок до прозрачности.
2. Добавить к ним картофель, залить бульоном или водой.
3. Посолить, проварить 10 минут.
4. Добавить кабачок кубиками и чабрецом, варить еще 15 минут.
5. Затем все взбить блендером до идеального крем-супа, можно оставить кусочки.
6. В конце добавить сливки, довести до кипения и выключить.
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